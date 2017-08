Wat hebben we geleerd van deze Europa League-avond?

FC Utrecht overleefde een onterechte tegengoal, werd een zuivere goal ontnomen en moest om dubieuze redenen met een man minder verder, maar toch kwalificeerde het zich uit bij Lech Poznan: 1-2. Voor PSV geldt: the less said, the better. Het seizoen is nog niet begonnen en Osijek was al de eerste bananenschil: na 0-1 in Eindhoven nu 1-0 in Kroatië.

FC Utrecht heeft opnieuw een degelijke ploeg

Verleden week in de Galgenwaard klonken er al positieve geluiden bij notabelen als Foeke Booy. FC Utrecht legde een degelijke partij op de mat, maar Lech Poznan bestaat niet uit koekenbakkers. In Polen startte de ploeg als de bliksem met een prachtige goal, om vervolgens weinig weg te geven. Een onterecht toegekende goal hielp Poznan in het zadel, terwijl Cyriel Dessers een goal in rook zag opgaan vanwege een erg pietluttig duwtje. Ook het wegsturen van Ramon Leeuwin met rood was niet zonder discussie. Toch overleefde Utrecht het. Het vertrek van Sébastien Haller, Nacer Barazite, Sofyan Amrabat en Wout Brama is vooralsnog niet onoverkomelijk. De ploeg weigert slachtoffer te zijn van het eigen succes.

Emanuelson is nog niet de oude

Vorige week was een zwaluw, maar net als voor de rest van Nederland is het voor Emanuelson vooralsnog geen zomer. In de Galgenwaard klonk zijn naam vaak en terecht als man van de wedstrijd, in de return moest hij na een halve wedstrijd uitvallen. Tenminste, Erik ten Hag doet wel vaker onvoorspelbare dingen, maar het ligt niet voor de hand om al zo vroeg je meest ervaren middenvelder, die prima in de wedstrijd zat, te wisselen. Toch komt het met Urby wel goed, als hij zo doorvoetbalt wordt hij vanzelf een gewaardeerde kracht op het, ietwat uitgeklede, Utrechtse middenveld.

Utrecht mag zich gelukkig prijzen met Ten Hag

De heroïsche doortocht in Polen moet echt als stunt gezien worden. Deze ploeg was echt van goed niveau en werd in eigen huis bij iedere mogelijke - en bij vlagen zelfs schier onmogelijke - gelegenheid in het zadel geholpen door een scheidsrechter die zo slecht was dat je alleen maar kon hopen dat hij oprecht zo slecht was. Dat FC Utrecht het haalde is een nieuwe pluim op het CV van Erik ten Hag, de man die in de Domstad nu ook in het derde jaar een ploeg met ruggengraat en stilaan steeds meer creativiteit heeft staan. Hulde!

PSV dupeert zichzelf en het Nederlands voetbal

Het is voor het eerst sinds 1973 dat PSV Europees al is uitgespeeld voor de Eredivisie begint. Als de ploeg gewoon een betere tegenstander had getroffen, had hier begrip voor kunnen zijn. Echter was Osijek, een ploeg met het budget van pakweg Excelsior, geenszins een onoverkomelijke horde. De ploeg wapende zich door een gedegen organisatie en putte kracht op dode spelmomenten. Dat het overleeft op Eindhovense kosten is er puur aan te danken dat deze beperkte Kroatische ploeg er domweg harder voor vocht. Waar Ajax vorig jaar de Europa League zo serieus nam dat het de club misschien wel de titel kostte, lijkt het erop dat PSV er niet veel zin in had.

Het krediet van De Jong lijkt nu echt op

Verleden week stond de spits nog wel in de eerste elf, maar zijn aanvoerdersband was door Phillip Cocu geconfisqueerd. De aanvalsleider van de Brabantse formatie had op zijn vakantie toch zijn Torinstict niet gevonden, waardoor PSV van doelpunten verstoken bleef. In Kroatië mocht hij zich op de bank verbijten en de vraag is hoe lang alle betrokken partijen dit zo willen houden. Kan PSV het zich zonder Europese inkomsten bijvoorbeeld wel permitteren om miljoenen uit te keren aan een wisselspeler?

België komt gauw terug op aarde

Verleden seizoen leek het Belgische voetbal aan een beperkte revival bezig. Dat bleek een vrij voorbarige conclusie. Club Brugge werd woensdagavond al moeiteloos weggeblazen door Basaksehir, maar ook op het tweede Europese plan verloopt het nog niet naar wens voor onze zuiderburen. Dat Olympique Marseille een maat te groot was voor Oostende is geen voer voor Kamervragen, maar de nederlaag van AA Gent bij het Oostenrijkse Altach is een lelijke streep door de rekening.