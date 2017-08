De Europese wederopstanding van FC Utrecht

Nieuw gezicht

Na het vertrek van Nacer Barazite, Sebastien Haller en Sofyan Amrabat stond FC Utrecht een flinke klus te wachten om een selectie van gelijkwaardige kwaliteit op poten te zetten. Tot dusver maken de Utrechters indruk en staat de nieuwe basiself als een huis. Het enige smetje op de boeiende wedstrijd was het optreden van de arbiters. Het toekennen van de eerste treffer van de Poolse tegenstander mag gerust een schande worden genoemd. Christian Gytkjaer stond minstens één meter buitenspel toen de aanvaller zijn ploeg op gelijke hoogte schoot. Ook over de rode kaart van Ramon Leeuwin en het afgekeurde doelpunt van Cyriel Dessers waren de meningen verdeeld.





Nieuweling Cyriel Dessers zag zijn doelpunt worden afgekeurd



De arbitrale dwalingen zijn echter slechts een smetje op het feest in de Domstad. Met het knappe resultaat tegen Lech Poznan hopen de Utrechtse fans dat er een bepaalde mate van Europese consistentie is ingezet. Het afgelopen decennium beleefde FC Utrecht namelijk seizoenen van extreme uitersten.



Dieptepunt

In de zomer van 2013 trad FC Utrecht aan tegen FC Differdange uit Luxemburg. De supporters maakten zich al voorzicht op voor een Europees feestje toen Utrecht, destijds met Jens Toornstra en Jacob Mulenga in de gelederen, op bezoek ging bij het Josy Barthel Stadion. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis. Na twee minuten zorgde Jacob Mulenga namens de Domstedelingen voor de openingstreffer, maar twee doelpunten van Omar Er Rafik gooiden roet in het eten.





Differdange stuntte in 2013 door FC Utrecht uit te schakelen



Utrecht mocht op herhaling en kon in eigen stadion de schandalige nederlaag rechtzetten. Wederom schoot Mulenga zijn ploeg op het goede spoor, maar opnieuw leerde Utreg niet van de eerder gemaakte fouten. In het laatste half uur kwamen de Luxemburgers van een 3-1 achterstand terug tot 3-3, wat uiteindelijk resulteerde in de uitschakeling van FC Utrecht in Europa.



Streven

De afgang tegen Differdange stond haaks op de fantastische Europese campagne van FC Utrecht in 2010. Na gewonnen voorrondes tegen FK Tirana uit Albanië en FC Luzern uit Zwitserland volgde een heerlijk affiche voor iedereen die FC Utrecht een warm hart toedraagt. Schotse topclub Celtic was de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Europa League.



De club uit de Domstad verloor de eerste wedstrijd met 2-0 en leek het Europese podium met opgeheven hoofd te gaan verlaten. Op 26 augustus 2010 volgde echter een van de mooiste wedstrijden uit de historie van FC Utrecht. De ploeg van Ton du Chatinier gaf Celtic een pak slaag en stapte na een monsterscore van 4-0 als winnaar van het veld.







Door de ruime overwinning op Celtic plaatste Utrecht zich voor de groepsfase, waarin het stuitte op Liverpool, Steaua Boekarest en Napoli. De Domstedelingen speelden knap twee keer gelijk tegen Liverpool, maar eindigden desondanks als laatste in de groep. Desalniettemin zou de ploeg op dit moment direct tekenen om hetzelfde scenario dit seizoen nog eens te kunnen beleven. Een herhaling van de Europese topprestatie van 2010 is dan ook absoluut het streven van de ploeg van Erik ten Hag.