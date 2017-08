Hoe ook België een dramatische week in Europa beleefde

Vorig seizoen verbaasde KAA Gent nog vriend en vijand door het grote Tottenham Hotspur uit te schakelen in de knock-outfase van de Europa League. Nu gaan de Belgen met de billen bloot en wordt de vroege uitschakeling van De Buffalo's, net als die van PSV, in eigen land bestempeld als een regelrechte schande. In de voorronde van de Europa League werd Gent gekoppeld aan Rheindorf Altach, een bescheiden club die uitkomt in de Oostenrijkse Bundesliga. Na een 1-1 gelijkspel maakte de ploeg van Hein Vanhaezebrouck het zich onnodig lastig en gingen de Belgen uiteindelijk met 3-1 de boot in. Het betekent voor Gent een Europees avontuur van liefst zeven maanden korter ten opzichte van het afgelopen seizoen.





Gent bereikte vorig seizoen de achtste finales van de Europa League



De aanwezigheid van KV Oostende op het Europese podium mag gerust een stunt worden genoemd. Het is dan ook absoluut geen schande dat de Belgische ploeg in twee wedstrijden tegen het grote Olympique Marseille aan het kortste eind trekt. In het eerste duel ging Oostende, met Richairo Zivkovic als invaller, al met 4-2 onderuit op bezoek bij de Franse grootmacht. In de return hielden de Belgen Marseille knap op een 0-0 gelijkspel, maar het betekent alsnog de uitschakeling van de stuntploeg in Europa.





Richairo Zivkovic vertrok deze zomer van Ajax naar KV Oostende



Club Brugge mocht zich na een prima seizoen in de Belgische competitie bewijzen in de voorronde van de Champions League. In de eerste wedstrijd van het tweeluik met Istanbul Basaksehir kwam de ploeg van Stefano Denswil en Ruud Vormer al na een kwartier spelen op een 2-0 voorsprong. Drie razendsnelle Turkse doelpunten, waaronder een van Eljero Elia, brachten de meegereisde fans echter in vervoering. Denswil zorgde later met zijn tweede van de wedstrijd voor het slotakkoord, waardoor de return nog alle kanten op kon. In het eigen Basaksehir Fatih Terim Stadium waren de Turken voor de ogen van slechts negenduizend fans met 2-0 te sterk voor de ploeg uit Brugge en mag Club zich opmaken voor de Europa League.





Stefano Denswil scoorde twee keer in het eerste duel met Basaksehir