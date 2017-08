Onderzoek: welke club heeft de duurste en goedkoopste kaarten?

Bij PSV betalen supporters met 275 euro het meest voor een seizoenkaart. Feyenoord en AZ volgen met respectievelijk 257 en 250 euro. Van de traditionele top drie heeft Ajax veruit de goedkoopste seizoenkaarten, deze kosten 225 euro. Wat losse kaarten betreft staat Ajax met 25 euro wel in de top drie duurste kaarten, maar nog altijd onder Feyenoord (27 euro) en PSV (28,50).

De goedkoopste seizoenkaarten vinden we bij ADO Den Haag (150 euro) en Heracles Almelo (149 euro). Met 170 euro heeft ook Vitesse voor een grote club redelijk goedkope seizoenkaarten. Promovendi VVV-Venlo (195 euro) en NAC Breda (210 euro) vinden we halverwege de lijst terug. Heracles Almelo en Sparta Rotterdam hanteren de laagste prijzen voor losse kaarten: beide vijftien euro.

Vergelijking vorig seizoen

AZ, sc Heerenveen, Roda JC en Vitesse hielden alle prijzen gelijk ten opzichte van vorig seizoen. Twee clubs hebben hun prijzen drastisch verlaagd: Heracles Almelo (van 179 naar 149 euro) en ADO Den Haag (van 185 naar 150 euro). De grootste stijging in prijs vinden we bij Excelsior; vorig seizoen waren supporters nog 200 euro kwijt aan een seizoenkaart bij de club, nu is dat 215. Bij PSV, Feyenoord en Ajax is de prijs iets omhoog gegaan.

Veel clubs hielden de prijzen van losse kaarten gelijk. De grootste stijging vinden we bij FC Utrecht (van 15 naar 17,50 euro) en de grootste dalingen bij FC Twente (van 22,50 naar 17,50 euro) en Heracles Almelo (van 20 naar 15 euro).

*De prijzen zijn gebaseerd op goedkoopste kaart voor volwassenen (zonder korting)