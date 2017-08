Kan Siem de Jong zijn Engelse avontuur redden?

Als het aan hemzelf ligt, zo zei hij in Engelse media, moet zijn avontuur in Engeland nog beginnen. Siem de Jong begint aan zijn vierde contractjaar bij Newcastle United, maar heeft nog weinig laten zien bij de Magpies. Is dit het seizoen van de waarheid?

Alles kan voor Siem de Jong dit seizoen op zijn plek vallen: Newcastle United terug in de Premier League, hijzelf helemaal fit na een jaar op huurbasis bij PSV en klaar om een basisplaats te veroveren. De tijden zijn de afgelopen jaren anders geweest voor De Jong. Hij vloog van de ene in het andere revalidatieproces. Nu is het tijd om korte metten te maken met alle onzekerheid.

De Jong kan bouwen op een seizoen bij PSV waarin hij zichzelf opnieuw leerde kennen. Na twee teleurstellende seizoenen bij Newcastle United kreeg hij in Eindhoven de kans om zich weer te laten zien. Hij raakte fit, veroverde een basisplek en scoorde zes keer in negentien wedstrijden.

Newcastle Uinited-trainer Rafael Benitez heeft de keuze uit twee aanvallende middenvelders: De Jong en Henri Saivet. Saivet keerde deze zomer terug van een seizoen op huurbasis bij Saint-Etienne. Het is nu zaak voor de Nederlander om zich ook bij Newcastle in de basis te spelen. Zodat hij ook in Engeland eindelijk kan laten zien wie hij is.

Fysieke ongemakken

In zijn eerste twee jaar zat De Jong 35 keer in de wedstrijdselectie bij Newcastle United. 32 duels moest hij aan zich voorbij laten gaan door fysieke ongemakken. Slechts vier keer stond hij in de basisopstelling. Toen hij vorig seizoen in de eerste vier wedstrijden niet bij de selectie zat, zei dat genoeg over het vertrouwen dat Benitez in hem had.

Hij hoopt het vertrouwen van de Spaanse coach dit jaar terug te winnen. Als De Jong het niveau van afgelopen seizoen bij PSV haalt, kan hij zijn dienstverband bij Newcastle wellicht redden. Zijn contract loopt nog tot medio 2020.