Is AS Monaco dan toch klaar voor het nieuwe seizoen?

Waar de ene na de andere vaste kracht deze zomer de deur uitliep bij AS Monaco, werden er ook nieuwe spelers binnengehaald. De voorbereiding verliep zeker niet vlekkeloos maar de eerste competitiewedstrijd werd gewonnen. Is de club er klaar voor om Paris Saint-Germain ook in het nieuwe seizoen af te troeven?

Monaco versloeg Toulouse met 3-2 door doelpunten van Jemerson, Radamel Falcao en Kamil Glik. Opvallend in de basisopstelling natuurlijk Kylian Mbappé, die hoog op het verlanglijstje van Real Madrid zou staan. Veel drukte wordt er in Monaco echter niet meer verwacht van de transferzomer.

De tijd dat Monaco tientallen miljoenen euro's neertelde voor spelers ligt al weer een paar jaar achter ons. Trainer Leonardo Jardim heeft iedere zomer specifieke wensen en dat hoeft allemaal heus niet zoveel te kosten. De clubleiding van Monaco is op sportief én financieel gebied effectief aan het oogsten. Grote voorbeelden zijn Bernardo Silva en Benjamin Mendy, die nog geen vijftien miljoen kostten en allebei rond de vijftig miljoen euro opleverden.

Duurste

Ook deze zomer zijn er een aantal gerichte aankopen gedaan. Terence Kongolo en Youri Tielemans, tot dusver de duurste aanwinsten, hebben in de voorbereiding echter nog niet genoeg indruk gemaakt. Kongolo zat tegen Toulouse niet bij de selectie en Tielemans kwam als invaller binnen de lijnen.

Monaco kende een teleurstellende reeks in de voorbereiding. Het feit dat de eerste competitiewedstrijd werd gewonnen, geeft Jardim weer een vrijbrief om zijn eigen gang te gaan. En de afgelopen jaren kennende zal hij niet om heel veel meer spelers gaan vragen. Hij roeit met de riemen die hij heeft en dat lukt hem prima.

Vooruitkijken

Zijn ploeg won in de voorbereiding alleen van St. Pölten en Stoke City en zeker door de onzekere situatie van Mbappé was het rumoerig. Nu het seizoen is begonnen en het eerste goede resultaat is geboekt, wordt het tijd om vooruit te kijken.

Monaco opende het seizoen samen met Toulouse, nu is het woord aan de rest van de Ligue 1. Ook andere titelkandidaten zoals Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, OGC Nice en Olympique Marseille komen dit weekend weer in actie.