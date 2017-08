Waarom PSV Maher een laatste kans moet geven

Bij PSV is Adam Maher in een uitzichtloze situatie beland. De 24-jarige middenvelder werd niet ingeschreven voor de duels in de Europa League en kreeg daarnaast geen rugnummer toegewezen. Een vertrek uit Eindhoven lijkt voor beide partijen dan ook het beste. Toch zouden de Eindhovenaren er weleens verstandig aan kunnen doen om een laatste kans voor Maher in ieder geval te overwegen.

Natuurlijk, de voetballerij is hard. Zeker bij een topclub als PSV. Wie niet presteert valt af, dat zijn de wetten in de top van het voetbal. Die wet is ook op Adam Maher van toepassing. De middenvelder kwam in de zomer van 2013 voor acht miljoen euro over van AZ en stond op dat moment te boek als hét talent op de Nederlandse velden.

Als spelmaker blonk Maher wekelijks uit in Alkmaar, waarmee hij in zijn laatste seizoen de KNVB beker veroverde. In de bekerfinale, uitgerekend tegen PSV, liet Maher nog maar eens zijn klasse zien. In de Rotterdamse Kuip tekende de middenvelder voor de 1-0. Een kleine twee maanden later was hij speler van PSV.

In Eindhoven wist Maher echter nooit te overtuigen. Kansen kreeg de middenvelder voldoende. Zijn talent werd erkend en daarnaast hing er een prijskaartje om de nek van Maher. Toch wist de middenvelder nooit een basisplaats te veroveren. Zo bepalend als Maher was in Alkmaar, is hij in Eindhoven nooit geworden.

Vorig seizoen werd Maher dan ook uitgeleend aan het Turkse Osmanlispor, waar hij zeker na de winterstop basisspeler was. Met een contract tot de zomer van 2018 lijkt Maher momenteel op weg naar de uitgang bij PSV. In de duels tegen het Kroatische Osijek werd echter duidelijk dat PSV een speler als Maher goed kan gebruiken.

In beide duels werd immers pijnlijk zichtbaar waar het aan schort bij PSV: creativiteit op het middenveld. Jorrit Hendrix is een typische verdedigende middenvelder. Een breker, maar geen man van de splijtende steekpass. Davy Pröpper is dat wel, maar hij lijkt niet het type middenvelder te zijn dat kort achter de spits kan spelen. Pröpper zou naast Hendrix de ideale middenvelder zijn omdat beide spelers complementair aan elkaar zijn. Hendrix voor het verdedigende werk, terwijl Pröpper de opbouw van achteruit zou kunnen verzorgen.

Met Marco van Ginkel heeft PSV een 'nummer tien' in huis. Alleen lijkt de huurling van Chelsea geen echte spelmaker te zijn. Van Ginkel is de loper op het middenveld. Hij kan wel in de rug van de spits spelen en beschikt daarbij over scorend vermogen maar is niet de man van de steekpass. En dan heeft PSV nog Bart Ramselaar, die min of meer over dezelfde kwaliteiten als Van Ginkel lijkt te beschikken.

Maher is een middenvelder die de rol van spelmaker kan vervullen, zo bewees hij in zijn tijd bij AZ. Hij heeft daarbij echter wel een gebruiksaanwijzing. Zo komt Maher het beste tot zijn recht met twee verdedigende middenvelders in zijn rug, die voor hem het vuile werk op knappen. En die kans heeft hij bij PSV nog niet gekregen.

Uiteraard mag er van een speler in de Nederlandse top gevraagd worden ook in een ander systeem te kunnen functioneren. Feit blijft wel dat Maher specifieke kwaliteiten heeft die het middenveld van PSV momenteel goed lijken te kunnen gebruiken. En ondanks dat de kans klein is, zou Phillip Cocu er weleens goed aan kunnen doen om Maher nog een allerlaatste kans te geven. Mits hij goed gebruikt wordt, zou Maher het stroperige spel van PSV namelijk weleens van meer creativiteit kunnen voorzien.