De doelpunten van de Oranje-dames tegen Denemarken

Wat een prestatie. De Oranje-dames hebben het voor elkaar gekregen om het EK in eigen land te winnen. Dit is de feestvreugde na de EK-finale.

Iedereen ging uit zijn dak na de zege van Nederland op Denemarken in de finale van het dames-EK in Enschede. Het feestje werd goed gevierd. Er zal nog een huldiging plaatsvinden waarbij de dames extra in het zonnetje worden gezet.