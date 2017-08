Waarom Bas Dost de last Dutchman standing is in Lissabon

En dat is aan de ene kant helemaal niet zo opmerkelijk. Dost was vorig seizoen namelijk aan de lopende band trefzeker voor Sporting Lissabon. Maar aan de andere kant heeft de club met Seydou Doumbia een spits overgenomen die je normaalgesproken niet voor de bank haalt. De Ivoriaan wordt dit seizoen gehuurd van AS Roma, maar begon in de eerste competitiewedstrijd op de bank.

Dost is de enige Nederlander die het transferbeleid van Sporting deze zomer lijkt te overleven. De club haalde Jeremy Mathieu en Fabio Coentrao, twee geroutineerde spelers in het topvoetbal, naar Lissabon. Mathieu is een centrale verdediger (net als Douglas) en Coentrao is een vleugelverdediger (net als Zeegelaar).

Daarnaast kwamen er met Marcos Acuña en Bruno Fernandes twee aanvallende versterkingen bij die ervoor zorgden dat Castaignos mag vertrekken. De spits is op weg naar Vitesse. Ook oud-FC Twente-speler Bryan Ruiz zit op de schopstoel.

Voor Dost is het zaak te blijven scoren, zodat hij in beeld blijft als eerste spits. Voor hem geldt dat als hij nu een paar steken laat vallen, er een waardige vervanger in zijn rug hijgt. Hij is degene die de Nederlandse eer hoog zal moeten houden in Lissabon.

Na de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Desportivo Aves staat in ieder geval vast dat Dost niet zo'n bliksemstart als vorig seizoen zal beleven. Toen scoorde hij bij zijn debuut en vond hij ook de twee wedstrijden erna het net. Hij sloot het seizoen op 21 mei 2017 af met een hattrick tegen Chaves. Nu alleen nog afwachten tot hij ook dit seizoen op dreef raakt.