Davy Pröpper, het kind van de rekening bij PSV

Het was al snel duidelijk dat het voor komend seizoen dringen zou worden voor een basisplek op het middenveld van PSV. Met een vertrek van Davy Pröpper was in principe geen rekening gehouden. Nu, een week voordat het seizoen begint, is alles voor PSV anders.

Het mislopen van een Europees ticket heeft grote gevolgen voor de financiële én sportieve huishouding van PSV. De club moet Pröpper haast gedwongen verkopen om het financiële gat te dichten dat is ontstaan na de uitschakeling tegen Osijek. PSV liep zo'n vijf miljoen euro mis en lost dat op met een transfer van naar verluidt tussen de twaalf en vijftien miljoen euro.

Pröpper is op weg naar Brighton & Hove Albion waar hij komend seizoen in de Premier League kan spelen. In de winterstop leek hij op weg naar Zenit Sint-Petersburg, maar toen wees PSV een bod van vijftien miljoen euro van de hand. Bij Brighton wacht een heel andere uitdaging; van voetballen om de prijzen naar vechten voor lijfsbehoud.

Rollen omgedraaid

Het hing al in de lucht dat Pröpper zou vertrekken na de eerste ontmoeting met Osijek in de voorrondes van de Europa League. De middenvelder vond zichzelf terug op de bank waar Bart Ramselaar in de basis mocht beginnen. Een week later waren de rollen omgedraaid, maar ging Pröpper een kwartier voor tijd naar de kant. Toen al tekende zich af dat de 25-jarige Oranje-international het kind van de rekening kon worden.

Zeker toen PSV met financiële problemen kwam te zitten door de twee nederlagen tegen Osijek, kon het bijna niet anders dan dat er in het middenveld zou worden gesneden. Cocu heeft ook nog de beschikking over talenten als Pascal Lundqvist en Pablo Rosario. Naar verwachting zullen hun diensten komend seizoen steeds vaker worden aangesproken. Bij hoge nood zou zelfs aanwinst Derrick Luckassen op het middenveld bij kunnen springen.

Ramselaar

De meest logische keuze die trainer Phillip Cocu nu maakt is vooralsnog om verder te gaan met Ramselaar op het middenveld. Het vertrek van Andres Guardado is opgevangen door Jorrit Hendrix en Chelsea-huurling Marco van Ginkel vervult dezelfde aanvallende rol als vorig seizoen. Aan de andere kant zal Cocu zich nog eens achter de oren krabben gezien de teleurstellende prestaties van de afgelopen weken. PSV moet zich in rap tempo klaar zien te stomen voor het begin van de Eredivisie.