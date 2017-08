Is Piotr Parzyszek tot nu toe de beste offensieve aanwinst?

Van de clubs die volgend seizoen meedoen om een plek in het linkerrijtje van de Eredivisie scoort Piotr Parzyszek in de voorbereiding de meeste goals als eerste spits. De aanvaller maakt zich op voor het seizoen van de waarheid in de voetbalcarrière die tot dusver wars is van vastigheid.

Het duurde twee oefenwedstrijden voordat de motor van Parzyszek op gang kwam. De aanvaller nam sindsdien een aanzienlijk deel van de doelpuntenproductie op zich bij PEC Zwolle. Hij scoorde tegen SV Dalfsen, FC Emmen, Almere City (twee keer), FC Volendam en SC Cambuur; allemaal clubs waar hij vorig seizoen namens De Graafschap tegen speelde.

De grootste tests moeten dus nog komen als zometeen het seizoen in de Eredivisie begint. Een realistisch beeld kan er van zijn prestaties nog niet worden gegeven, maar hij doet het beter dan aanwinsten zoals Tom Boere (FC Twente), Cyriel Dessers (FC Utrecht) en Tim Matavz (Vitesse). Paul Gladon was met zeven goals op schot bij Heracles Almelo, maar moet vooralsnog Samuel Armenteros voor zich dulden in de pikorde.

Boere

Ook Boere heeft in de voorbereiding op het seizoen nog geen echte tegenstand gehad. De aanvaller is overgenomen van FC Oss waar hij vorig seizoen in de Jupiler League aan de lopende band scoorde. Of Twente met hem de gewenste opvolger van Enes Ünal binnenheeft, is dus nog afwachten.

Dessers

Voor Cyriel Dessers was het een stroeve start van het seizoen, mede doordat hij niet fit was voor de eerste Europa League-meeting met FC Valletta. In het tweeluik met Lech Poznan kwam hij wel tot scoren. Verder heeft hij in de voorbereiding pas één keer gescoord voor Utrecht.

Matavz

Matavz ontloopt Parzyszek niet veel als het gaat om goals in de voorbereiding. De spits scoorde vier keer in twee duels, maar kende dan weer een zwak optreden in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Ook hij zal zich nog moeten bewijzen nu hij terug is in de Eredivisie.