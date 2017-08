De goede vorm van Nederlands Europa League-opponenten

Slechts twee Nederlandse clubs zijn momenteel zeker van een plek in de groepsfase van een Europees toernooi. Daar kunnen er met FC Utrecht en Ajax nog twee bij komen. Dan moeten ze wel even winnen van Zenit en Rosenborg. En die ploegen zijn in goede doen.

Ajax - Rosenborg BK

Het programma in de Noorse competitie ziet er anders uit dan bij ons, wat betekent dat Rosenborg nu middenin het seizoen zit. Het kan een nadeel zijn, aangezien de kans op vermoeidheid en pijntjes bij de Noren groter zal zijn. Anderzijds is het logisch dat de selectie van Rosenborg meer wedstrijdritme heeft dan die van Ajax.

Bovendien zal het moraal ook een belangrijke factor zijn. Natuurlijk zal de situatie rond teamgenoot Nouri meespelen voor de spelers van Ajax. Daarnaast begon de ploeg aan het nieuwe seizoen met een klap door het mislopen van de Champions League.

Rosenborg aan de andere kant kent een topseizoen. De club staat na achttien wedstrijden (van de dertig) aan kop met een voorsprong van vijf punten op de nummer twee. Dit weekend boekte de ploeg een overtuigende 4-1 zege op Kirstiansund, waar de weken ervoor al met 0-3 en 5-1 gewonnen werd. Bovendien heeft Rosenborg het in de voorronde voor de Champions League favoriet Celtic nog verrassend moeilijk gemaakt. De Schotten wisten in twee duels slechts één keer te scoren.

Natuurlijk is Ajax, wanneer we de selecties naast elkaar leggen, de betere ploeg. Onderschatting is dan ook een van de grootste gevaren voor de Amsterdammers, al lijkt Keizer de tegenstander serieus te nemen. Vooralsnog zitten de Noren in een flow, waar Ajax een teleurstellende start kende. Het is dan ook te hopen dat Ajax zich in de competitie herpakt en zo het tweeluik met Rosenborg met vertrouwen tegemoet gaat.

FC Utrecht - Zenit Sint-Petersburg

Met Zenit lootte FC Utrecht een van de zwaarst mogelijke tegenstanders. Meer dan een week voor de eerste ontmoeting überhaupt plaatsvindt hebben veel supporters zich er al bij neergelegd dat Europees voetbal er dit seizoen niet in zit. Terecht? Het lijkt erop, zeker als we kijken naar de resultaten van de afgelopen weken.

Want waar we in Nederland nog altijd naar de seizoenstart smachten, is de bal in Rusland alweer een aantal weken aan het rollen. En de goede kant op voor Zenit. In de eerste vier speelrondes behaalde Zenit de maximale twaalf punten. Dit deed alleen Lokomotiv Moskou Zenit na, maar wat betreft doelsaldo doet de Utrecht-opponent het beter.

Dat heeft de ploeg vooral te danken aan een sterk optreden tegen regerend landskampioen Spartak Moskou afgelopen weekend. De ploeg van Quincy Promes ging in Sint-Petersburg met 5-1 onderuit. Daarmee bewees Zenit nog maar eens in bloedvorm te zijn. Het zal dus inderdaad een zware kluif worden voor FC Utrecht.