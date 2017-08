Het dilemma van Fraser: Matavz of Castaignos?

Het leek een heel lastige opgave voor Vitesse: een vervanger vinden voor topscorer Ricky van Wolfswinkel. Nu beschikt de club een week voor de start van de competitie niet alleen over Tim Matavz, maar sinds vandaag ook over Luc Castaignos. Een luxeprobleem voor Henk Fraser.

Met Matavz en Castaignos heeft Fraser de keuze uit twee spitsen die hebben bewezen het niveau van de Eredivisie aan te kunnen. Tegelijkertijd zijn het twee spitsen die het in het buitenland erg lastig hebben gehad. Zo slaagde Matavz niet bij FC Augsburg en mocht Castaignos na een seizoen op de bank bij Sporting weer vertrekken.

Matavz vs Castaignos

Zo kwamen beide spelers bij Vitesse terecht, waar ze de concurrentiestrijd met elkaar aan moeten gaan. Tijd om de beide spitsen met elkaar te vergelijken*.

Tim Matavz Luc Castaignos Leeftijd 28 24 Aantal gespeelde duels 318 205 Aantal gespeelde minuten 20247 13846 Aantal doelpunten 115 67 Aantal assists 43 16 Aantal doelpunten per 90 minuten 0.51 0.44 Aantal assists per 90 minuten 0.19 0.10



Als we de carrières van de spelers op deze manier vergelijken, is Tim Matavz de betere. Dat hij meer scoorde is logisch, aangezien hij meer wedstrijden speelde. Maar ook per negentig minuten is hij vaker trefzeker en geeft hij meer assists. Bij Castaignos spreekt zijn leeftijd dan weer in zijn voordeel.

Eredivisie

Beide spelers kenden hun beste periode in de Eredivisie. Castaignos bij Feyenoord en in mindere mate FC Twente, Matavz bij FC Groningen en PSV. Hoe presteerden zij in deze seizoenen? In andere woorden: wat heeft Vitesse aan de spitsen als ze hun topvorm halen?

Tim Matavz Luc Castaignos Seizoenen in Nederland FC Groningen (4)

PSV (3) Feyenoord (2) FC Twente (3) Aantal gespeelde duels 154 131 Aantal gespeelde minuten 9420 10014 Aantal doelpunten 58 52 Aantal assists 25 10 Aantal doelpunten per 90 minuten 0.55 0.47 Aantal assists per 90 minuten 0.24 0.09 Meeste doelpunten in 1 seizoen 16 15



Ook hier lijkt Matavz vooralsnog de betere. Hoewel Castaignos meer minuten maakte, was de Sloveen vaker trefzeker. Erg veel doen ze op dit vlak echter niet voor elkaar onder. Dat geldt wel voor het aantal assists, waar Matavz aanzienlijk beter scoort.

Huidige vorm

We weten dus wat we kunnen verwachten als de spelers hun vorm herpakken. De vraag is echter of dat lukt. Beide spitsen hebben niet het beste jaar achter de rug.

Matavz werd, nadat hij bij Augsburg geen basisplaats wist af te dwingen, verhuurd aan 1.FC Nürnberg. Hier begon hij goed, met vier goals en twee assists in zijn eerste acht wedstrijden. Vervolgens raakte hij echter geblesseerd. Daarna wist hij zich niet meer te herpakken en hij sloot het seizoen af op de tribune.

Castaignos hield het afgelopen seizoen de bank, zo niet de tribune van Sporting Portugal warm. In totaal kwam hij tot veertien optredens, die voornamelijk uit invalbeurten bestonden. Na een seizoen mocht hij weer vertrekken uit Portugal.

Conclusie

Beide spelers kunnen van waarde zijn voor Vitesse, maar moeten dan wel beter presteren dan de laatste seizoenen. Toch lijken ze het niveau van de Eredivisie aan te kunnen. Fraser staat dus voor een lastige keuze. Een optie is om het systeem om te gooien en met beide spitsen te spelen. Zo niet, dan lijkt Tim Matavz de beste keuze, al doen de twee niet veel voor elkaar onder. Waarschijnlijk zullen we beide spitsen dit seizoen genoeg in actie zien.

*Statistieken afkomstig van transfermarkt.nl