'Barcelona versterkt middenveld met Ajax-beul'

In de zoektocht naar een versterking voor het middenveld is Barcelona uitgekomen bij Jean-Michaël Seri, zo meldt The Guardian. De 26-jarige middenvelder maakte vorig seizoen een stormachtige ontwikkeling door bij OGC Nice en kan rekenen op interesse van verschillende Europese topclubs.

Jean-Michaël Seri kwam twee jaar geleden voor slechts één miljoen euro over van Paços Ferreira en kan nu meer dan veertig miljoen euro opleveren. De kleine spelverdeler was vorig seizoen goed voor zeven doelpunten en negen assists in de Ligue 1 en speelde daarmee een belangrijke rol in de behaalde derde plaats van OGC Nice. Ook dit seizoen drukte hij al zijn stempel met een prachtige assist tegen Ajax in de Europa League. Barcelona is echter niet de enige ploeg die de Ivoriaan graag wil inlijven. Ook Arsenal is naar verluidt in de race om de handtekening van de Afrikaanse spelmaker.