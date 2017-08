De ommekeer in transferbeleid van Real Madrid

Als James Rodríguez hot was na een uitmuntend wereldkampioenschap, dan moest en zou hij naar De Koninklijke komen. Als David Beckham veel commerciële waarde vertegenwoordigde, dan was alleen het maagdelijke wit van Real Madrid een optie. En als concurrent Barcelona sterspeler Neymar zou strikken, moest er een antwoord op komen van Real Madrid. Dat deed de club dan ook in de vorm van Gareth Bale, die voor ruim honderd miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur.

Bale is direct het beste voorbeeld waarom grote namen niet altijd zaligmakend zijn, want de Welshmen heeft nooit echt zijn plek gevonden in het door Cristiano Ronaldo gedomineerde Real Madrid. Dit jaar is echter alles anders, want de grote namen vertrekken juist. Álvaro Morata en Rodríguez kozen eieren voor hun geld en zelfs Bale zou op de nominatie staan om de deur in Madrid achter zich dicht te trekken.

Wat betreft de nieuwelingen in de selectie is het een stuk rustiger, want tot nog toe werden alleen Theo Hernández en Dani Ceballos gestrikt van respectievelijk Atlético Madrid en Betis Sevilla. Daarnaast richt de club zich meer op jeugdige spelers die ze nog onder contract hadden staan. Naar voorbeeld van de spectaculaire doorbraak van Marcos Asensio van afgelopen seizoen. De jongeling scoorde zelfs in de gewonnen Champions League-finale tegen Juventus. Vier jonge jongens zouden dit seizoen weleens in zijn voetsporen kunnen treden.

Jesús Vallejo

Jesús Vallejo is een rechterverdediger die bekendstaat om zijn tactische inzicht, volgens kenners omschreven als een verdediger met de spelintelligentie van een ervaren speler. Vallejo is in staat gevaar in te schatten voordat het daadwerkelijk gevaarlijk is. Dat etaleerde hij vorig seizoen als huurling in de Bundesliga bij Eintract Frankfurt. Oorspronkelijk komt hij van Real Zaragoza, waar hij al op zijn zeventiende zijn debuut maakte in het eerste elftal. Sterker nog: op zijn achttiende droeg hij al weleens de aanvoerdersband. Voor Real Madrid een indicatie van zijn talent. In 2015 legde de club 5,5 miljoen euro neer voor de veelzijdige Vallejo, die nu mag aantonen waarom de club dat deed toentertijd.

Theo Hernández

De eerste stappen in Bernabéu van Theo Hernández waren niet al te gelukkig. Bij het traditionele hooghouden tijdens de presentatie bleek de verdediger niet over die kwaliteit te beschikken. Anders dan zijn naam doet vermoeden kwam Hernández ter wereld in Marseille, waardoor hij voor de Franse jeugdselecties uitkomt. Toch streefde hij een loopbaan na in Spanje, want in 2007 voegde hij zich bij de jeugd van Atlético Madrid. Waar het hooghouden niet lukte, kan Hernández wel teren op zijn snelheid en kracht. Dat bleek afgelopen seizoen bijvoorbeeld bij het succesvolle Deportivo Aláves, waar hij voor op huurbasis actief was. Real Madrid was er als de kippen bij hem te contracteren en betaalde zo'n dertig miljoen euro aan de stadgenoot en rivaal.

Marcos Llorente

Het predicaat kind van de club wordt vaak op spelers afkomstig uit de jeugd geplakt. Misschien onterecht soms, maar Marcos Llorente mag met recht kind van de club genoemd worden. Zijn oudoom is bijvoorbeeld Real-icoon Francisco Gento, die vijftien jaar lang voor de club uitkwam en later ambassadeur werd. De 22-jarige middenvelder speelde al een competitieduel voor de club, maar werd vorig jaar om te rijpen verhuurd aan Deportivo Aláves. Net als Hernández deed hij het daar dusdanig goed dat hij nu een volwaardig eerste elftalspeler is van Real Madrid. "Ik denk dat ik voor het vorige seizoen twijfels had of ik de strijd aan kon gaan bij de beste club van de wereld. Maar in het vorige seizoen heb ik mezelf bewezen dat ik mijn droom kan bereiken", vertelde hij tegen Marca.

Dani Ceballos

Zeventien miljoen euro maakte Real Madrid deze zomer over naar Betis Sevilla voor de diensten van Dani Ceballos, die op het jeugd-Ek een uitstekende indruk achterliet. Naast zijn goede spel staat Ceballos ook bekend om zijn bij tijd en wijle zeer controversiële uitspraken. Zo moet hij niets hebben van het Catalaanse en Baskische nationalisme en laakte hij Cesc Fabregas en Gerard Pique die hun liefde voor de regio zo nodig moesten tonen. Maar Ceballos is meer dan iemand die soms rare uitspraken doet, want indien hij dat kan intomen en het enkel over zijn voetbalkwaliteiten gaat, dan gaat Real Madrid een hoop plezier beleven aan zijn slimme en dynamische spel op het middenveld.