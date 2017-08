Ze zijn opgeslagen in de krochten van het collectieve geheugen. Sommigen vanwege daden, sommigen vanwege het gebrek daaraan. Anderen vanwege een snor, een stijl, een loopje of een hobby. Allemaal zijn we ze uit het oog verloren. Hier komen ze terug. In Deel 13 van deze rubriek: Hoe is het met... Ellery Cairo?

Voor veel spelers is het een angst als hun carrière eenmaal ten einde is: het zwarte gat. Jarenlang wordt er in een topsportbubbel geleefd, maar als deze eenmaal is gebarsten dan zijn de dagen vaak lang en de verleidingen soms groot. Sommige spelers zitten na hun carrière echter niet stil en blijven actief in de voetballerij. Zoals Ellery Cairo bijvoorbeeld.

De voormalig aanvaller van onder andere Feyenoord, Excelsior en FC Twente is nog altijd actief in de voetbalwereld.Zo is hij bij laatstgenoemde club tegenwoordig fysiek trainer en tevens de personal trainer van Kevin-Prince Boateng. Zelf zit Cairo ook niet stil, zo blijkt na een blik op zijn Instagrampagina.

From athletic 2 Buff 2013 vs 2017 #Transformation# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op17 Jul 2017 om 11:11 PDT





Training in Miami #outlinetraining#miami#america#beach#training#trainer#coach#fitdutchie#soccer#voetbal#enschede#vacation#abs#chest#legday#tattoo#tattoos#miamibeach#fitdutchies#work#power#sun#gym#fitness# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op9 Aug 2016 om 2:16 PDT





Maar Cairo traint niet alleen voor zichzelf. Hij zorgt er ook al twee seizoenen voor dat Kevin-Prince Boateng fit aan het seizoen begint. De twee zijn dan ook regelmatig samen te vinden.

Sometimes it's just annoying Naaaahhhh you've got 2 respect it!! @prince09_ Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op23 Jun 2017 om 10:04 PDT





2day Leon Balogun of Mainz is training with us BEASTMODE........ON! Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op21 Jun 2017 om 4:28 PDT





1 of the greatest players.....STILL....representing my brand! GREATFUL #outlintraining#münchen#munich#spain#laspalmas#udlaspalmas#gym#voetbal#grateful#speed#power#pitch#training#trainen#acmilan#player#fitdutchie#fitdutchies#enschede#fit#star#berlin#soccer#legday#goals#goal# @prince09_ @udlaspalmasoficial Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op8 Nov 2016 om 1:14 PST





Maar Kevin-Prince Boateng is niet de enige voetballer waarmee Cairo traint. Zo trainde hij ook met Thomas Bruns, tegenwoordig speler van Vitesse...

Great session with @olajohn @thomasbruns #outlinetraining#trainer#coach#goals#speed#power#goals#doelpunten#fitdutchie#fitdutchies#pitch#gym#fit#healthy#preseason#perp#eredivisie#heracles# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op20 Jun 2016 om 4:14 PDT





... en Ola John...

Session with @olajohn @thomasbruns #outlinetraining#coach#trainer#fitdutchie#fitdutchies#soccer#voetbal#gym#fitfam#fifamnl#goals#doelpunten#preseason#power#speed# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op20 Jun 2016 om 4:05 PDT





... en Mateusz Klich

Welcome 2 OUTLINETRAINING Mateusz Klich ⚽️⚽️ @cli5hy #outlinetraining#soccerplayer#fctwente#enschede#voetbal#footballl#polish#dutch#fitdutchie#fitdutchies#healthy#strength#core#goals#goal#fitness#workout#trifora#hengelo# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op17 Nov 2016 om 5:53 PST





Maar ook met andere personen uit de voetbalwereld gaat Cairo graag op de foto.

Legend! @janvennegoorofhesselink #outlinetraining#teammate#celtic#enschede#fctwente#striker#gym#soccer#player#voetbal#psv#holland#fitdutchie#fitdutchies#friends#power#speed#legend# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op29 Sep 2016 om 12:27 PDT

Champions league referee Bas Nijhuis was our red 2day Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op9 Jul 2017 om 10:49 PDT





Welcome at outlinetraing Arnold Bruggink! (Ex soccerplayer of FC Twente, PSV, real Mallorca, Hannover 96, Heerenveen) #outlinetraining#analyst#fitdutchie#fitdutchies#enschede#holland#fitfam#gym#sportschool#fitfam#trifora#soccer#voetbal#hannover96#fctwente#psv#heerenveen#realmallorca#legday#abs#fit#healthy#power#speed#sports#foxsports# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op17 Nov 2016 om 2:13 PST





Want voetbal lijkt nog altijd een belangrijke rol te spelen in het leven van Cairo, die zelf ook nog weleens een balletje trapt.

FC TWENTE ALL STARS vs HAMBURG #outlinetraining#fctwente#hamburg#lingen#enschede#fitdutchies#fitdutchie#trainer#coach#voetbal#soccer#football#goal#goals#speed#power#healthy#fit#holland#gym#fitness# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op13 Nov 2016 om 1:08 PST





En op zijn Instagramaccount ook met enige regelmaat terugblikt op zijn loopbaan als prof.

Against Bayern München! Be careful who you pick a fight with #outlinetraining#scfreiburg#bayernmunich#münchen#oliverkahn#keeper#goal#goals#bundesliga#germany#gym#fitness#workout#coach#sport#sports#fitdutchie#fitdutchies#enschede#holland# Een bericht gedeeld door Ellery Cairo (@outlinetraining) op1 Mrt 2017 om 9:17 PST