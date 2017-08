Thijssen: "Je zou zeggen dat Vitesse dichter bij de top-3 staat"

“ Als je maar één spits hebt en die brengt het niet, is het ook niet goed”

Thijssen zit vrijwel elke wedstrijd op de tribune in het Gelredome. Amusementswaarde komt voor hem op de eerste plaats. "Dat is wat je natuurlijk wil als toeschouwer. De creativiteit gaat er flink op achteruit in Nederland. Bij de vrouwen is Lieke Martens ook de eerste die opvalt, omdat ze kan passeren, techniek heeft en snel kan wegdraaien. Bij de mannen is het allemaal compacter geworden. Het ziet er minder leuk uit. Dat is een algemene tendens, terwijl we in Nederland juist bekendstonden om het nemen van initiatief. Tegenwoordig zie je juist erg veel saaie wedstrijden."

Ook bij Vitesse waren de wedstrijden vorig seizoen niet altijd sprankelend. Het duel om de Johan Cruijff-schaal van afgelopen weekend zorgde eveneens voor weinig opwinding bij Thijssen. "Ik denk dat zowel Feyenoord als Vitesse beter kunnen dan ze lieten zien. Het was voor mij geen topwedstrijd. Ik zie het toch een beetje als een vriendschappelijke wedstrijd, het gaat eigenlijk nergens om. De tweede helft was positiever voor Vitesse en ging het wat gelijker op, maar het zal bij beide teams beter moeten."

Speciaal oog had de voormalig-middenvelder van onder meer Ipswich Town, FC Twente en Vitesse zelf voor de nieuwe spelers van de Arnhemmers. "Iedereen heeft nog tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. Er zijn zoveel nieuwe spelers bijgekomen, dat je ze die tijd ook moet gunnen. Het is voor mij ook nog even afwachten, maar op papier hebben ze er goede Eredivisiespelers bijgehaald met onder anderen Serero en Bruns. Dat zijn spelers waar je wat van verwacht."

Traditionele top-3

Vooral de komst van Bruns werd toegejuicht in huize Thijssen. Hij heeft namelijk een geschiedenis met de Wierdenaar. "Bruns ken ik nog uit zijn tijd bij FC Twente. Hij heeft veel progressie gemaakt en bovendien is het een hele positieve jongen. Hij moest toentertijd weg bij FC Twente en ging naar Heracles Almelo. Daar stond hij denk ik ook wel van te kijken. Ik ben blij dat hij is opgestaan en heeft laten zien dat FC Twente toch een foutje heeft gemaakt door hem te laten gaan. Toen hij in beeld kwam bij Vitesse vond ik dat leuk om te horen. Ik hoop dat hij het goed gaat doen."

Van wie ook het een en ander verwacht mag worden is Tim Matavz, in het verleden topschutter van FC Groningen en PSV. Er is volgens Thijssen wel een voorwaarde op goed presteren van de Sloveen. "Hij heeft spelers nodig die hem kunnen bedienen. Vroeger scoorde hij makkelijk, maar je hebt absoluut de zekerheid niet dat hij dat weer gaat doen. Voor Luc Castaignos geldt hetzelfde: die moet het ook eerst nog maar eens laten zien. Het is nooit een goed teken als je overal buiten de boot valt. Hij zal zich eerst waar moeten maken om hier aan de bak te komen. Net als bij de keepers zal er flinke strijd zijn onderling."

Dat die situatie explosief wordt, ziet Thijssen niet gebeuren. "Het is simpel: niemand zit graag op bank, maar die concurrentie moet er wel zijn. Als je maar één spits hebt en die brengt het niet, is het ook niet goed." In principe is het dus een luxepositie waarin Vitesse zich bevindt. Het zou voor een volgende stap omhoog moeten zorgen. "We kunnen niet zeggen dat Ajax en Feyenoord nou veel sterker zijn geworden. Dus dan zou je zeggen dat je met zoveel aankopen een stap dichter moet kunnen komen bij de traditionele top-3."