Colombia: het nieuwe beloofde land van Ajax

Luis Manuel Orejuela wordt de vijfde Colombiaan in de geschiedenis van de Eredivisie. Een opmerkelijk getal, omdat op dit moment drie van zijn vier voorgangers nog actief zijn in Nederland. Plotsklaps is Colombia hofleverancier van Zuid-Amerikaanse spelers in de Eredivisie.

Vol hoop maakt Daniel Cruz in 2000 de overstap van CD America naar Ajax. Zonder ook maar een wedstrijd gespeeld te hebben voor zijn club komt de transfer misschien wat vroeg, maar zelfs die kanttekening tempert de verwachtingen amper. Dit enorme talent zou over een paar jaar met een woekerwinst verkocht worden, was de gedachte. Het liep anders. Cruz kon moeilijk aarden in Amsterdam en speelde in de hele eerste seizoenshelft van het seizoen 2000/2001 maar twee wedstrijden. Na de winterstop mocht hij iets vaker mee doen, maar tot een doorbraak in Amsterdam kwam het niet. Zeker omdat Cruz in de voorbereiding op het daaropvolgende seizoen heftig geblesseerd raakte. In het jaar van de doorbraak was hij uitgeschakeld en kon hij niks betekenen voor ploeg. Het gevolg is: Cruz revalideerde in Colombia, zou dat seizoen geen wedstrijden spelen en vertrok in de zomer van 2002 als een gedoofde nachtkaars op huurbasis naar Beerschot. In een Ajax-shirt werd hij niet meer gesignaleerd.

Cruz was zijn tijd waarschijnlijk ver voorbij. Hij was de eerste Colombiaan in de Eredivisie en zou daarna voorlopig de laatste zijn. Pas in 2013 kreeg hij een opvolger. Santiago Arias moest bij PSV de vertrokken Atiba Hutchinson vervangen. De rechtsback had meer succes dan Cruz. Arias werd in Eindhoven een betrouwbare verdediger die graag opkomt en schopte het tot het nationale elftal van Colombia. Knap, want het land behoorde inmiddels tot de top van de wereld en zou een jaar later op het WK tot de kwartfinales reiken. Hoewel Arias overkwam van het Portugese Sporting Lissabon, maakte hij de weg voor veel in zijn geboorteland spelende landgenoten vrij. Colombianen en de Eredivisie; het bleek toch een goede combinatie. Bovendien viel PSV Arias al op toen hij nog in Zuid-Amerika speelde. Hij verkoos bij zijn transfer echter Lissabon boven Eindhoven.

Nu het halen van spelers uit Brazilië en Argentinië veel duurder is geworden, is Colombia op het Zuid-Amerikaanse continent de favoriete plek van Nederlandse scouts en td's. Ajax pikte er vorig seizoen al Davinson Sánchez en Mateo Cassierra op en ook Orejuela heeft dus voor de Nederlandse recordkampioen gekozen. Ook PSV was in de markt voor de rechtsback, dus ook buiten Ajax wordt er met een schuin oog naar het land gekeken. De Eindhovenaren konden echter pas in actie komen, op het moment dat Santiago Arias uit de Lichtstad vertrokken was.

Colombia is daarmee op dit moment hofleverancier van Zuid-Amerikaanse spelers in de Eredivisie. Brazilië leek lang een abonnement op deze plek te hebben, maar verliest in vergelijking met vorig seizoen veel terrein. Drie Braziliaanse huurlingen (Arghus bij Excelsior, Gustavo Hebling bij PEC Zwolle en Nathan bij Vitesse) zijn terug naar hun oorspronkelijke club en Bruno Andrade verliet de Eredivisie in de vorige jaargang al tijdens het seizoen. Daardoor zijn Ajacied David Neres en Feyenoorder Eric Botteghin de enige Brazilianen in de Nederlandse competitie. Colombia staat met de komst van Orejuela naar Ajax op vier.

Orejuela is gezien zijn status zeker geen koopje. Ajax betaalt 3,65 miljoen euro voor een speler die pas tien wedstrijden bij het eerste elftal van Deportivo Cali meedeed. De Colombiaanse markt blijft daarmee een markt waar je moet gokken. Tegenover een Sánchez staat een Cassierra, die in zijn eerste jaar een weifelende indruk maakte, en tegenover een Arias staat een Cruz. Voor de prijzen waarmee Nederlandse topclubs in Colombia inkopen doen, is het nemen van een gokje echter veroorloofd. Betaal je in Brazilië minimaal acht miljoen voor een speler met een beetje kwaliteit, kan je in Colombia voor de helft al goede zaken doen. Het land troeft daarmee voor het eerst in de geschiedenis zijn continentgenoten af als favoriet Zuid-Amerikaans scoutland van Eredivisieploegen. Vooral dankzij inspanningen van Ajax zijn de panelen aan het verschuiven. Colombia; dat is in ieder geval voor de Amsterdammers het nieuwe beloofde land.