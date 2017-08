Deze spelers kozen onlangs voor een Amerikaans avontuur

Jonathan dos Santos stond bij Barcelona jarenlang bekend als een groot talent. De veelzijdige middenvelder maakte in 2009 zijn debuut voor Barça, waar hij uiteindelijk 29 keer in actie kwam. Door de moordende concurrentie op het Catalaanse middenveld vertrok de Mexicaan vijf jaar later naar Villarreal. Nu kiest Dos Santos voor een avontuur bij LA Galaxy, waar hij herenigd wordt met zijn oudere broer. Giovani dos Santos kreeg in de jeugd van Barcelona al snel het stempel 'wonderkind' opgeplakt, maar maakte die status nooit helemaal waar. Giovani maakte in 2015 dezelfde stap als zijn broer door van Villarreal naar LA Galaxy te verkassen.





Jonathan dos Santos kwam 29 keer uit voor Barcelona



Pele van Anholt is het lijdend voorwerp in één van de meest opvallende zomertransfers. De rechtsback vertrok het afgelopen seizoen transfervrij bij Willem II en was lang op zoek naar een nieuwe werkgever. Plots klopte het grote LA Galaxy aan bij de 26-jarige verdediger. Van Obbi Oulare en Dico Koppers naar Ashley Cole en de gebroeders Dos Santos, het zal even wennen zijn voor Van Anholt in Los Angeles.





Van Anholt kreeg bij Willem II de kans zich in de kijker te spelen



Valeri Qazaishvili kennen we nog van zijn tijd bij Vitesse. De aanvallende middenvelder scoorde 28 keer in 121 wedstrijden voor de Arnhemmers en was er vaak uitblinker. Zijn goede prestaties in het shirt van Vitesse leverden hem vorig seizoen een transfer op naar Legia Warschau. De aanvallende middenvelder kon echter geen potten breken bij de Poolse grootmacht en vertrok deze zomer naar de San Jose Earthquakes. De 24-jarige Georgiër speelde inmiddels drie duels in de MLS, waarin hij één keer scoorde.





Qazaishvili ontwikkelde zich in Arnhem tot een sterkhouder



Philippe Senderos is binnenkort te bewonderen in het oranje shirt van Houston Dynamo. De inmiddels 32-jarige Zwitser stond van 2003 tot 2010 onder contract bij Arsenal, waar hij in totaal 114 wedstrijden speelde. De bikkelharde verdediger is sinds zijn vertrek bij The Gunners zoekende naar continuïteit en hoopt dat nu te vinden in de MLS. Eerdere periodes bij Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshoppers en Glasgow Rangers werden geen succes. Apart detail: Houston Dynamo maakte de contractduur van Senderos niet bekend.





Arsenal pikte Senderos in 2003 op bij het Zwitserse Servette



Kelvin Leerdam maakt voor het eerst in zijn carrière een transfer naar het buitenland. De 27-jarige verdediger annex middenvelder speelde ruim tweehonderd Eredivisie-duels in dienst van Feyenoord en Vitesse. Leerdam, wie het afgelopen seizoen met Vitesse de KNVB Beker won ten koste van AZ, wordt bij de Seattle Sounders ploeggenoot van Clint Dempsey en voormalig Ajacied Nicolas Lodeiro.





Leerdam won de KNVB Beker met Vitesse