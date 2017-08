Wie wordt de nieuwe Haller in Utrecht?

Waar veel ploegen in de Eredivisie al blij zijn als ze de posities dubbel bezit hebben, neemt FC Utrecht het zekere voor het onzekere. Met Haller heeft de club deze zomer zijn belangrijkste speler verloren en het opvangen van de Fransman gaat nog niet heel soepeltjes. De club trok met Simon Makienok een opvolger met een vergelijkbaar profiel aan, maar de Deen raakte in de afsluitende training voor de heenwedstrijd tegen Lech Poznan zwaar geblesseerd. Het is de vraag of hij dit seizoen nog in actie komt en daardoor moest de club weer de transfermarkt op. Maar een plaats van één directe vervanger, is de club bezig meer spelers aan te trekken. Daardoor heeft de club voor aanvang van het seizoen vijf à zes opties in de voorhoede. Voor welke twee spelers moet Erik ten Hag te kiezen?

Optie 1: Gyrano Kerk

Kerk vormde vorig seizoen een complementair duo met Haller en kan met zijn snelheid en behendigheid het menig verdediger moeilijk maken. Vorig seizoen maakte de 21-jarige aanvaller al drie goals en vijf assists, cijfers die dit seizoen ongetwijfeld verbeterd worden. Hij lijkt een zekerheidje voor een plek in de aanval, maar is waarschijnlijk nog te jong en te wisselvallig om echt de aanvalsleider te zijn. Een spits met een écht neusje voor de goal naast hem, zou daarom geen overbodige luxe zijn. In het 2-2 gelijkspel tegen Lech Poznan was de wisselwerking met Cyriel Dessers uitstekend.

Optie 2: Cyriel Dessers

Van Dessers wordt veel verwacht in Utrecht. De Belg leidde vorig seizoen NAC naar promotie naar de Eredivisie. Hij is een spits à la Huntelaar: elke kans die hij krijgt, is een goal. Dessers zou goed de aanvalsleider van FC Utrecht kunnen worden, maar heeft op het hoogste niveau tot dusver nooit meer dan vier goals in een seizoen gemaakt. Wat dat betreft heeft hij misschien even tijd nodig om te aarden. Dessers heeft talent, maar komt op bepaalde gebieden (bijvoorbeeld meevoetballend vermogen) nog wat te kort ten opzichte van Haller. Maar, zoals hierboven geconstateerd, in Poznan deed de spits het in combinatie met Kerk prima.

Optie 3: Lukas Görtler

Görtler werkte al met Ten Hag bij het tweede elftal van Bayern München en zou dus moeten weten hoe de Nederlander werkt. Desondanks gaf de Duitser in gesprek met RTV Utrecht aan nog wat moeite te hebben met de tactiek. Geen ramp natuurlijk, een puppy is ook niet in een dag zindelijk, maar misschien is het daardoor wel slim Görtler rustig te brengen. "Hij is een gretige balvaste spits, een winnaar die energie in het elftal brengt", introduceerde Ten Hag hem op de site van FC Utrecht. Bovendien is het speler met talent. Josep Guardiola liet hem zelfs ooit debuteren bij het eerste elftal van Bayern.

Optie 4: Bilal Ould-Chikh

Ould-Chikh was in zijn tijd bij FC Twente een rechtsbuiten, maar lijkt in Utrecht zich te moeten richten op een van de twee plekken in de voorhoede. De Marokkaanse Nederlander is waarschijnlijk de meest technische speler van dit vijftal, maar ook bij hem geldt dat geduld een schone zaak is. Ould-Chikh laatste complete wedstrijd dateert van mei 2014 (!) en hij was het gehele vorige seizoen clubloos. Voor de aanvaller wedstrijdritme heeft, zijn we waarschijnlijk aan aantal maanden verder. FC Utrecht heeft dan wel een hele aantrekkelijke optie erbij in de voorhoede.

Optie 5: Jean-Christophe Bahebeck/aankoop

Alsof FC Utrecht nog niet genoeg smaken had, is het bijna rond met een vijfde optie. De deal is in zo'n vergevorderd stadium dat Jean-Christophe Bahebeck enkel zijn handtekening hoeft te zetten, maar er is nog wat onduidelijkheid rondom de wil van de spits. Ook Pescara - de ploeg waar hij afgelopen seizoen op huurbasis speelde - wil hem nog een jaar huren en dat zou hem op het laatste moment aan het twijfelen hebben gebracht. Als FC Utrecht met hem aan de haal gaat, heeft de club er een dynamische afmaker bij. Mocht het toch mislukken, zal de club verder zoeken op de transfermarkt. Eerder liepen de Domstelingen al bot bij SC Heerenveen en Feyenoord voor respectievelijk Henk Veerman en Michiel Kramer.

Als Makienoks herstel spoediger verloopt dan verwacht, heeft Ten Hag aan het einde van dit seizoen zes volwaardige spelers voor twee posities. Het is een luxe die men normaal niet verwacht bij een subtopper in de Eredivisie. FC Utrecht heeft de opvolging van Haller aangepakt als een kind die erachter komt dat zijn favoriete ijsje niet meer verkocht wordt. Zoveel mogelijk andere smaken proberen. En vervolgens hopen dat eentje net zo lekker is als het oude ijsje.