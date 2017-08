Watford toont interesse in Nelom

Miquel Nelom lijkt op weg te zijn naar de Premier League . Volgens The Daily Mail zou Watford de linksback graag naar Engeland halen.

De Hornets zien in Nelom een goed alternatief voor Kieran Gibbs, die net iets te duur zou zijn voor de club. Ook Stoke City en Espanyol zouden eerder interesse hebben getoond in Nelom, die dit jaar tweede keus is achter nieuwe aanwinst Haps.