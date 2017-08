Waarom Mbappé niet voor PSG moet kiezen

Gezien de bedragen die er worden genoemd, is het ondenkbaar dat Paris Saint-Germain zich deze zomer puur en alleen met Kylian Mbappé wil versterken om hem op de bank te zetten. De 160 miljoen euro die aan hem wordt gelinkt, zou betekenen dat hij dit seizoen een vaste waarde wordt in Parijs. Maar heeft PSG hem wel nodig als basisspeler en welke rol moet hij gaan spelen?

PSG heeft met Edinson Cavani de topscorer van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 in huis. Behalve dat hij recent zijn dertigste verjaardag heeft gevierd, zijn er weinig redenen te bedenken waarom trainer Unai Emery hem op de bank zou zetten. De Uruguayaanse aanvaller wordt ouder, maar zijn neusje voor de goal is nog even goed als in zijn tienerjaren. Hij ligt nota bene nog tot medio 2020 vast, dus hij kan nog jaren in Parijs blijven.

Ondanks de komst van Neymar hoeft Cavani zich geen zorgen te maken om zijn plek. PSG betaalde 222 miljoen euro voor de komst van de Barcelona-ster, die in Spanje veelvuldig als linksbuiten in actie kwam. Dat is vermoedelijk ook de plek waar hij zich komend seizoen op moet gaan richten. Ook een vrije rol achter Cavani behoort tot de mogelijkheden. Zeker is, vooral in het begin en afgeleid van zijn transfersom, dat hij een vaste stek krijgt onder Emery.

Brede selectie

De komst van Mbappé zou voor een bredere selectie zorgen. Maar mocht PSG daadwerkelijk 160 miljoen euro voor de spits betalen, dan moet Emery gelijk een keuze gaan maken tussen Cavani en Mbappé. Dat is een keuze die op basis van de statistieken in het voordeel van Cavani uit zou moeten vallen.

Waar de achttienjarige Mbappé 26 keer scoorde in 44 officiële wedstrijden, was Cavani alleen al in de Franse Ligue 1 35 keer trefzeker in 36 duels. De goaltjesdief was bovendien in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, afgelopen weekend, gelijk weer trefzeker.

PSG heeft, vooral als er zulke bedragen over tafel gaan, alleen baat bij een speler die onbetwist in de basis moet staan. Maar bij Mbappé is het nog maar de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. De aanvaller stond afgelopen weekend in de basis, maar werd na 75 minuten spelen naar de kant gehaald. Zonder te hebben gescoord.