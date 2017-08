Vijf buitenlandse aanwinsten die gaan shinen in de Eredivisie

Wij zouden het hier onszelf heel makkelijk kunnen maken door de eerste twee plekken aan Hirving Lozano en Luis Manuel Orejuela te geven en derde en vierde plek aan Matt Miazga en Dario Dumic. Dat zou echter iets te simpel zijn. Lozano en Orejuela hebben dusdanig veel media-aandacht gekregen dat u zelf ook wel snapt dat de verwachtingen rondom hen hoog liggen. Miazga en Dumic zijn buitenlanders en eerstgenoemde wordt zelfs gehuurd van een buitenlandse club, maar zij speelden vorig seizoen al in de Eredivisie. Dit lijstje gaat over spelers van wie hun transfer naar Nederland u misschien net ontglipt is. Op dit moment onbekende jongens, maar wel voetballers die de potentie hebben dit Eredivisieseizoen schwung te geven.

Nemanja Mihajlovic

De duurste aankoop van een club buiten de topdrie komt tot zover uit Friesland dit seizoen. De Servische Nemanja Mihajlovic komt over van Partizan Belgrado en daarvoor heeft SC Heerenveen met 1,7 miljoen euro diep in de buidel getast. Daar krijgt het wel een heel veelbelovende linksbuiten voor terug. Mihajlovic heeft op 21-jarige leeftijd al bijna honderd wedstrijden in de Servische competitie op zijn naam staan en kan teren op prima statistieken: dertien goals en twintig assists. Vooral in het seizoen 2015/16 had de linksbuiten het op zijn heupen en gaf hij liefst dertien assists in veertien wedstrijden. SC Heerenveen heeft niet alleen de opvolger van Sam Larsson al binnen, met de Serviër is iemand gehaald die moeiteloos in zijn voetsporen kan treden.

Nikola Gjorgjev

We blijven in de categorie 'Roots in de Balkan'. FC Twente verraste deze transferperiode vriend en vijand met het huren van Nikola Gjorgjev, een Zwitserse Macedoniër van Grasshoppers. De rechtermiddenvelder is pas negentien jaar oud, maar kan zichzelf al vijfvoudig international noemen en speelde al meer dan dertig wedstrijden in het eerste van Grasshoppers. FC Twente heeft hem voor twee jaar met optie tot koop gehuurd. Zijn voornaamste kenmerk is zijn veelzijdigheid. Voor de Zwitserse club speelde hij al als rechtermiddenvelder, linkermiddenvelder, aanvallende middenvelder en zelfs als spits. "Ik ben echt blij dat we hem in huis hebben gehaald", zei trainer René Hake al tegen Tubantia. Op basis van deze goal op het meest recente EK onder 23, waar hij met Macedonië actief was, kunnen we dat begrijpen.

Here is that great goal by Nikola Gjorgjev. It was worthy of a game winner. Too bad about the late equalizer. GK froze as shot whizzed by pic.twitter.com/hwvUytMTbP — Macedonian Football (@MacedonianFooty) 20 juni 2017

Ritsu Doan

Als Ritsu Doan de bal op zo'n 20 meter van de goal aangespeeld krijgt in de wedstrijd tegen Italië op het WK onder 20, heeft hij al een knappe goal gescoord. Dat doelpunt zou in de herinneringen van de aanwezigen echter weggeveegd worden door wat nu gaat komen. Doan neemt de bal aan en begint te dribbelen. De bal als zijn maatje, de tegenstanders als obstakels. Met een bepaalde flair en achteloosheid dribbelt hij Italiaan na Italiaan voorbij en is hij oog in oog met Andrea Zaccagno de doelman de baas. Menigeen zou verwachten dat na zo'n goal FC Barcelona de volgende dag op de vloer zou staan, maar Doan zal zijn kunsten volgend seizoen in Groningen laten zien. De Japanees jeugdinternational staat in Azië bekend als een heel groot talent en daarom kan de van Gamba Osaka gehuurde middenvelder niet ontbreken in deze lijst. Ook in Groningen zijn ze nu al lyrisch over hem.

Pablo Marí

Pablo Marí heeft nog niet eens zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van NAC gespeeld en toch is de Spanjaard nu al aanvoerder van de Brabanders. Het zegt veel over de status van de 23-jarige Marí in Breda. De van Manchester City gehuurde verdediger kwam vorig jaar bij Girona niet verder dan een rol op het tweede plan, maar was daarvoor bij Gimnastic de Tarragona een van de beste verdedigers uit de Spaanse tweede divisie. Een verdediger met lengte, kracht en in vergelijking met de rest van de NAC-selectie een flinke dosis ervaring.

Lars Unnerstall

Van de Champions League naar De Koel, het is niet het carrièrepad waar een jonge voetballer van droomt. Lars Unnerstall speelde als keeper van Schalke 04 tegen de mooiste clubs van de wereld, maar was op één seizoen na eigenlijk altijd tweede keus in Gelschenkirchen. Nadat het ook een divisie lager bij Fortuna Düsseldorf niet wilde vlotten, is hij nu in Venlo op zoek naar revanche. Kan de 'nieuwe Manuel Neuer', zoals hij in het verleden in Duitsland bestempeld werd, het in de Eredivisie wel waarmaken? De voortekenen zijn goed, want Unnerstall speelde prima in de voorbereiding.