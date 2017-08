In beeld: de recordtransfers van de Premier Leagueclubs

Brighton & Hove Albion staat op het punt om voor de tweede maal binnen een week haar eigen transferrecord te verbreken. Nadat de transfer van Davy Pröpper, voor 13 miljoen euro, deze week werd afgerond moet José Izquierdo voor zeventien miljoen euro de volgende versterking worden. Alleen een medische keuring staat een transfer van Club Brugge naar de promovendus nog in de weg.

Brighton is deze transferperiode echter niet de enige Engelse club die zijn transferrecord verbreekt. Eerder volgden onder andere Arsenal, Bournemouth, Chelsea, Huddersfield Town en Watford. ELF Voetbal zet daarom de duurste aankopen van de huidige clubs in de Premier League op een rij.

Arsenal



Met een transferbedrag van 53 miljoen euro werd Alexandre Lacazette deze zomer de duurste aankoop ooit van Arsenal. De Franse spits kwam over van Olympique Lyonnais.

Brighton & Hove Albion





José Izquierdo wordt hoogstwaarschijnlijk de volgende speler waarvoor Brighton zijn transferrecord gaat verbreken. De Colombiaan moet echter nog medisch gekeurd worden en dus is Davy Pröpper momenteel de duurste aankoop ooit van the Seagulls.



Bournemouth



Nathan Aké maakte vorig seizoen op huurbasis al indruk bij Bournemouth. En dus was de club deze zomer bereid om diep in de buidel te tasten voor de Nederlander. The Cherries betaalden Chelsea uiteindelijk 22,8 miljoen euro.



Burnley

Burnley is een van die Engelse clubs die het redelijk bescheiden houden als het om transferbedragen gaat. In januari 2017 betaalde Burnley zo'n 15 miljoen euro voor Robbie Brady, die daarmee de duurste aankoop ooit is.





Chelsea



Ook Chelsea verbrak deze zomer zijn eigen transferrecord door 65 miljoen euro neer te tellen voor Álvaro Morata.



Crystal Palace



Met een bedrag van ruim 31 miljoen euro is de bij Liverpool geflopte Christian Benteke de duurste aankoop ooit van Crystal Palace. Wordt dat record met Frank de Boer aan het roer verbroken?



Everton



Ruim 35 miljoen euro betaalde Everton om Romelu Lukaku over te nemen van Chelsea. Die investering leverde de club deze zomer een kleine 85 miljoen euro op, toen de Belg naar Manchester United vertrok.



Huddersfield Town



Ook Huddersfiel Town verbrak deze zomer zijn transferrecord. De promovendus betaalde Montpellier dertien miljoen euro om aanvaller Steve Mounié over te nemen.



Leicester City



Dertig miljoen euro, dat betaalde Leicester City in de zomer van 2016 voor Islam Slimani.



Liverpool



Hij is in dit rijtje al voorbij gekomen: Christian Benteke. Ooit betaalde Liverpool 46,5 miljoen euro voor de Belg om hem over te nemen van Aston Villa. Een succes werd zijn transfer allerminst.



Manchester City





Manchester City smeet deze transferperiode weer met miljoenen, maar de duurste aankoop blijf Kevin de Bruyne. Niet vreemd, aangezien de belg 74 miljoen kostte.



Manchester United

Paul Pogba was ooit de duurste voetballer op aarde. Die eer gaat tegenwoordig naar Neymar, maar met een transferbedrag van 105 miljoen euro is Pogba wel de duurste voetballer op de Engelse velden.







Newcastle United



Bij Newcastle United stamt het transferrecord nog uit 2005. Toen betaalde the Magpies omgerekend 25 miljoen euro aan Real Madrid voor Michael owen.





Southampton



Sadio Mané is tegenwoordig speler van Liverpool, maar is met 23 miljoen euro nog altijd de duurste aankoop uit de geschiedenis van Southampton.

Stoke City





In februari 2016 betaalde Stoke City 24,25 miljoen euro aan FC Porto voor Gianelli Imbula. Daarmee is de middenvelder de duurste aankoop ooit uit de geschiedenis van the Potters.



Swansea City

Bij Atlético Madrid wist Borja Bastón nooit door te breken. Desondanks betaalde Swansea City het recordbedrag van 18 miljoen euro voor de Spaanse spits.



Tottenham Hotspur



Tottenham Hotspur houdt zich vooralsnog rustig op de transfermarkt. En dus blijft Moussa Sissoko met een bedrag van 35 miljoen euro vooralsnog de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.



Watford



Ook Watford verbrak deze zomer zijn eigen transferrecord. Dat deden the Hornets door Burnley ruim twintig miljoen euro te betalen voor Andre Gray.



West Bromwich Albion

Zeventien miljoen euro voor Salomón Rondón. Voor de meeste Engelse clubs is het een schijntje, voor West Bromwich Albion het clubrecord.