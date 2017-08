Wie wordt de topscorer van de Premier League?

Romelu Lukaku wordt komend seizoen geacht zijn prijskaartje van tachtig miljoen euro om te zetten in doelpunten. De 59-voudig Belgisch international scoorde het afgelopen seizoen 25 keer in dienst van Everton en moet volgens de fans van Manchester United opnieuw in staat zijn dat aantal te behalen. In totaal maakte de krachtpatser 87 treffers in 166 wedstrijden voor The Toffees. Lukaku begon goed aan zijn dienstverband bij United met een treffer in de UEFA Super Cup. The Red Devils gingen onderuit tegen Real Madrid, maar de Belgische spits zorgde na een uur spelen voor de aansluitingstreffer.





Lukaku maakte zijn eerste doelpunt voor United in de Super Cup



Harry Kane werd na zijn eerste topseizoen in Engeland bestempeld als een 'one season wonder', maar heeft dat inmiddels dubbel en dwars ontkracht. De 24-jarige spits scoorde inmiddels 78 doelpunten in de Premier League en lijkt dé favoriet om het record van 260 treffers, op naam van Alan Shearer, te verbreken. Kane werd vorig seizoen topscorer met 29 doelpunten in dertig wedstrijden. De spits heeft ook nu uitstekende papieren om zich te kronen tot de beste doelpuntenmaker van de competitie.





Kane scoorde het afgelopen seizoen liefst 29 keer



Sergio Agüero is al jarenlang een absoluut fenomeen in de Premier League. De geboren afmaker scoorde in totaal 169 keer voor Manchester City en heeft daarmee nog negen doelpunten nodig om zich topscorer aller tijden van The Citizens te mogen noemen. De 29-jarige Argentijn moet echter oppassen voor het doorbrekende talent Gabriel Jesus. De jonge Braziliaan krijgt steeds meer speeltijd van Pep Guardiola en kan bij goede prestaties wel eens een basisplaats opeisen.





Agüero werd één keer eerder topscorer van de Premier League



Alexandre Lacazette is de zomeraanwinst waar de supporters van Arsenal zo lang om vroegen. De Franse spits komt voor ruim vijftig miljoen euro over van Olympique Lyon. In de Ligue 1 bewees Lacazette al lang en breed dat hij een doelpunt kan maken. In dienst van Lyon vond hij in 275 wedstrijden 129 keer het net. Nu moet de nummer negen The Gunners op termijn naar een nieuwe Premier League-titel helpen.





Lacazette treedt bij Arsenal in de voetsporen van Thierry Henry



Álvaro Morata lijkt bij Chelsea de voorkeur te krijgen boven Diego Costa. De 24-jarige Spanjaard kon Karim Benzema, ondanks de felle kritiek, niet uit de Madrileense basis spelen. Uiteindelijk maakte Morata 31 treffers voor De Koninklijke voor hij deze zomer de overstap maakte naar The Blues. Zijn landgenoot Diego Costa maakte het afgelopen seizoen twintig treffers in de Premier League, waarmee hij een grote rol speelde in het kampioenschap van Chelsea.





Morata bleef in Madrid altijd op het tweede plan