Kan ADO Den Haag dit Utrecht partij bieden?

Groenendijk is op basis van de voorbereiding weer een paar wijze lessen rijker over zijn selectie. Zo zijn een aantal talenten van vorig jaar weer een paar stappen verder, heeft hij spelers die onverwacht belangrijk kunnen worden en staat hij voor belangrijke keuzes voor de verdedigende posities.

Delano Ladan is een van de grote verrassingen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar de aanvaller moet zijn achttiende verjaardag nog vieren. Hij heeft geen ervaring op het hoogste niveau. Toch was hij zes keer trefzeker in de oefenwedstrijden van de club waar hij in januari van dit jaar zijn eerste contract tekende.

Het lijkt erop dat Groenendijk met Ludcinio Marengo als 'nummer tien' in de basisopstelling gaat spelen. Daarachter nemen Lex Immers en Danny Bakker de honneurs waar. Laatstgenoemde was in de afsluitende oefenduels van ADO opvallend belangrijk met doelpunten.

De middenvelder besliste op 18 juli het treffen met MVV Maastricht, dat in een 1-0 zege eindigde. Daarnaast maakte hij de enige goal in een vriendschappelijke ontmoeting met De Graafschap. Tegen een regioselectie uit Zeeland maakte hij één van de drie Haagse goals (1-3).

Groenendijk heeft geprobeerd te werken aan vastigheden. Op weg naar het nieuwe seizoen is Nick Kuipers een twijfelgeval, maar de verdediging krijgt al aardig vorm. Met hetzelfde concept werkt Erik ten Hag al weken bij FC Utrecht.

De coach heeft gericht inkopen gedaan met de Utrechters, maar liep tegen een langdurige afwezigheid van spits Makienok aan. De komst van Christophe Bahabeck, oud-speler van Paris Saint-Germain, moet de pijn verzachten.

De Eredivisie begint weer en dat met een treffen tussen twee trainers die van vastigheden houden. Of ADO Den Haag al is opgewassen tegen dit FC Utrecht, dat vorig seizoen Europees voetbal behaalde, blijft tot het eerste fluitsignaal de vraag.