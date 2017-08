Een zomer vol conflicten

Het is vooralsnog een hete transferperiode. Er worden miljoenen betaald alsof het de videogame Fifa is. Met als absolute hoogtepunt, of dieptepunt, de 222 miljoen euro die werd betaald voor Neymar. Ook bij sommige spelers lijkt de transfergekte naar het hoofd te stijgen. Zo probeerden deze spelers al een transfer te forceren.

Virgil van Dijk

Dat Virgil van Dijk wil vertrekken bij Southampton is geen geheim. De 26-jarige verdediger wil graag een stap hogerop, om ook Europees actief te zijn en te strijden om de prijzen. Eén probleem: zijn huidige werkgever Southampton weigert vooralsnog alle medewerking. Begin deze week diende de verdediger daarop een transferverzoek in.

In een officiële verklaring liet Van Dijk weten gefrustreerd te zijn in Southampton, dat interesse van meerdere topclubs, waaronder Chelsea en Liverpool, afwees. Na zijn transferverzoek maakte Southampton-trainer Mauricio Pellegrino bekend dat Van Dijk de start van de Premier League mist. Vanwege een 'virus' miste de verdediger al twee trainingen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Naby Keïta

RB Leipzig verraste vorig seizoen vriend en vooral vijand door het debuutseizoen in de Bundesliga af te sluiten als nummer twee. Daardoor wist de debutant uit Leipzig zich te plaatsen voor de Champions League. Eén van de belangrijke krachten bij die Roten Bullen was middenvelder Naby Keïta.

Dat wekte de interesse van Liverpool, dat 75 miljoen euro voor de middenvelder over had. Een bod dat door RB Leipzig echter resoluut van tafel werd geveegd. Tijdens een trainingspartij werd het Keïta vervolgens allemaal te veel. De middenvelder blesseerde collega Diego Demme, waardoor de gemoederen vervolgens hoog opliepen. Of het blesseren van een teamgenoot door Keïta werd gebruikt om een transfer te forceren is niet duidelijk. Feit is wel dat hij op dit moment nog altijd speler van RB Leipzig is.

Ousmane Dembélé

Het is wellicht een actie die je bij de amateurs verwacht: een speler die zonder afzegging ontbreekt op de training. En niemand die weet waar hij uithangt. Afgelopen donderdag vond het echter plaats bij Borussia Dortmund, toch niet de minste club in Europa. Met aanvaller Ousmane Dembélé als lijdend voorwerp.

Dat alles heeft te maken met een mogelijke transfer naar FC Barcelona, waar de Fransman de vervanger van Neymar moet worden. De Catalanen hebben een bod van honderd miljoen euro neergelegd bij Dortmund, maar dat werd van tafel geveegd. Naar verluidt zou BVB 150 miljoen euro willen ontvangen voor Dembélé.

En dus verscheen de Fransman donderdag niet op de training. Naar alle waarschijnlijkheid om een transfer te forceren. Bij Dortmund wist niemand waar hij uithing. Trainer Peter Bosz niet, maar ook medespeler Dan-Axel Zagadou niet. De verdediger probeerde Dembélé te bereiken via zijn Twitteraccount.

In navolging van de absentie van zijn absentie werd Dembélé voor de rest van de week uit de selectie van Peter Bosz gezet. Daardoor mist hij de bekerwedstrijd tegen FC Rielasingen-Arlen, dat overigens uitkomt op het zesde niveau in Duitsland. Daarnaast kan de Fransman een fors boete verwachten. Ook deze soap wordt hoogstwaarschijnlijk vervolgd.