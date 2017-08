Dit zijn The Citizens die NAC in de Eredivisie moeten houden

NAC Breda is na twee jaar terug in de Eredivisie en opent het seizoen zaterdagavond op bezoek bij Vitesse. De Bredanaars willen als vanzelfsprekend een goed jaar tijdens hun rentree en daarbij is de hulp van de Engelse grootmacht Manchester City een duw in de goede richting. Liefst zeven spelers van City maakten afgelopen zomer de overstap van Manchester naar Breda. Een nadere kennismaking met The Citizens, die komend seizoen furore moeten maken in het Rat Verlegh Stadion.

Naam: Paolo Fernandes

Leeftijd: 18

Positie: Aanvallende middenvelder

Deze Spanjaard is geboren in Zaragoza en streek in 2014 neer in Manchester. Hij speelde twee seizoenen in de A-jeugd van The Sky Blues om vervolgens ook uit te komen voor Manchester City U23. In de U23 Premier League Div. 1 liet Fernandes zich aardig gelden. In een competitie met tegenstanders als Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United en Everton scoorde hij elf doelpunten in 25 wedstrijden. Komend seizoen moet de linksbenige aanvallende middenvelder echter wat meer ervaring opdoen op het hoogste niveau.

Naam: José Ángel Tasende

Leeftijd: 20

Positie: Linksback

De tweede Spanjaard heeft al meer ervaring dan zijn achttienjarige ploeggenoot. José Ángel Tasende mocht eerder al ruiken aan het 'echte' werk en is bij NAC Breda toe aan zijn derde uitleenbeurt. In 2015 speelde hij al veertien wedstrijden in de Major League Soccer namens New York City FC en afgelopen seizoen was hij in het shirt van RCD Mallorca goed voor zeventien duels in de Segunda División. Daarnaast heeft Ángel Tasende zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester City al gemaakt. Hij mocht namelijk al opdraven in de FA Cup, League Cup en voorronde van de Champions League.

Naam: Manuel García

Leeftijd: 19

Positie: Centrale middenvelder

Zou trainer Stijn Vreven al een spoedcursus Spaans hebben gevolgd? Met Manuel García keert namelijk een oude bekende terug in Breda. Deze in het Spaanse Oviedo geboren middenvelder was afgelopen seizoen namelijk al een van de smaakmakers in de selectie van NAC Breda. Mede door het goede spel van García speelt De Parel van het Zuiden dit seizoen weer op het hoogste niveau en heeft hij ervoor gekozen nog een jaar in Brabant te blijven. Vorig seizoen kwam García in 23 wedstrijden tot twee treffers in het shirt van NAC.

Naam: Pablo Marí Villar

Leeftijd: 23

Positie: Centrale verdediger

Tussen zijn piepjonge landgenoten zou je Pablo Marí Villar een ervaren kracht kunnen noemen. Ook hij is van Spaanse afkomst en speelt komend seizoen voor NAC Breda. De lange centrale verdediger speelde in Spanje al bij RCD Mallorca en Gimnàstic voor hij in 2015 naar Engeland werd gehaald. Afgelopen seizoen promoveerde hij met Girona naar de Primera División. Dit jaar zal de focus moeten liggen op lijfsbehoud. Tot een wedstrijd in het eerste elftal van Manchester City kwam het nog niet voor de verderdiger, maar ervaring neemt hij wel mee naar Breda.

Naam: Thierry Ambrose

Leeftijd: 20

Positie: Spits

Tussen alle Spaanse aanwinsten is Thierry Ambrose wellicht een vreemde eend in de bijt. Deze Franse spits draagt komend seizoen nummer negen bij NAC Breda en moet Cyriel Dessers doen vergeten in het Rat Verlegh Stadion. Ambrose heeft nog geen ervaring op het hoogste niveau en speelde bij Manchester City enkel nog in de jeugd en bij de beloften. In de voorbereiding maakte hij echter een goede indruk met onder meer een treffer tegen Almere City. De erfenis van Dessers (25 doelpunten in 37 wedstrijden) is pittig, maar Ambrose lijkt een poging te kunnen wagen.

Naam: Thomas Agyepong

Leeftijd: 20

Positie: Buitenspeler

Ook Thomas Agyepong is inmiddels een bekend gezicht in Breda. De aanvaller speelde vorig seizoen ook al op huurbasis bij NAC Breda. Hij scoorde drie doelpunten in 31 wedstrijden. Agyepong weet wel wat het is om in de Eredivisie te spelen. Voordat hij bij NAC Breda kwam, speelde hij al met FC Twente op het hoogste niveau in Nederland. Namens De Tukkers speelde hij vijftien wedstrijden en maakte hij een doelpunt. Verder speelde de Ghanees in de jeugdopleiding bij Right to Dream in zijn thuisland en heeft hij inmiddels drie interlands achter zijn naam staan.

Naam: James Horsfield

Leeftijd: 21

Positie: Rechtsback

De laatste in het rijtje is James Horsfield. De verdediger komt ook over van Manchester City, maar komt in tegenstelling tot de bovenstaande spelers niet op huurbasis over. Horsfield speelde afgelopen seizoen al een half jaar bij NAC Breda en werd deze zomer definitief overgenomen door de Brabanders. Vorig seizoen kwam hij in het halve jaar dat hij in Nederland actief was tot twintig wedstrijden. Op bezoek bij Fortuna Sittard maakte hij zijn enige treffer namens NAC. Wellicht komen er daar dit seizoen wat bij op het hoogste niveau.

Het was een komen en gaan van spelers in het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda: