Hoe lastig krijgen de promovendi het in de grote competities?

VVV-Venlo en NAC Breda keren dit seizoen terug in de Eredivisie. De Limburgers openen het seizoen zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam terwijl de Bredanaars op bezoek gaan bij Vitesse. Ook in de Europese topcompetities zien we grote clubs terug op het hoogste niveau en debuteren onbekende clubjes op het allerhoogste podium. Hoe gaan zij het er dit seizoen vanaf brengen?

Bundesliga: VfB Stuttgart en Hannover 96

Deze twee grote clubs zijn weer terug in de Bundesliga. VfB Stuttgart keert daarmee na een seizoen in de 2. Bundesliga weer terug op het hoogste niveau. Die Schwaben werden in het verleden vijf keer kampioen van Duitsland en speelden regelmatig in de Champions League. De ploeg van trainer Hannes Wolf krijgt komend seizoen de kans om het blazoen op te poetsen in de Mercedes-Benz Arena. De selectie bevat vooralsnog veel onbekende namen, maar met de komst van de ervaren Holger Badstuber en Ron-Robert Zieler wordt ingezet op een succesvol seizoen in de Bundesliga.

Hannover 96 verbleef net als VfB Stuttgart een seizoen op het tweede niveau. Die Roten moesten de titel in de 2. Bundesliga aan Stuttgart laten, maar de tweede plaats was ook voldoende voor promotie. Ook in grote HDI-Arena vertrokken na de degradatie de nodige spelers en zijn er weinig bekende namen in de ploeg van trainer André Breitenreiter. Charlison Benschop staat nog wel onder contract bij Hannover 96 en wellicht komt daar binnenkort een andere Nederlander bij. Hannover wil Luuk de Jong graag overnemen van PSV. Lukt het VfB Stuttgart en Hannover 96 de stunt van de vorige promovendus RB Leipzig te herhalen?

Premier League: Newcastle United, Huddersfield Town en Brighton & Hove Albion FC

Als kampioen van het Championship mag Newcastle United het komend seizoen weer proberen in de Premier League. De grootmacht van St James' Park kan de laatste jaren niet meer overtuigen op het hoogste niveau en moest dat afgelopen seizoen bekopen met het spelen op het tweede niveau. In het grote geweld van de Premier League wordt het voor promovendi steeds lastiger te overleven, maar met Nederlanders Tim Krul en Siem de Jong hopen The Magpies weer eens een rol van betekenis te kunnen spelen in de Premier League.

Huddersfield Town is nieuw op het hoogste niveau. Nooit eerder speelden The Terriers in de Premier League en de fans in het John Smith's Stadium kijken rijkhalzend uit naar ontmoetingen met Manchester United, Chelsea en Liverpool. Aan een pittig seizoen lijken manager David Wagner en zijn mannen niet te ontkomen. Lijfsbehoud lijkt voor Huddersfield dan ook de doelstelling. Rajiv van La Parra zorgt voor een klein oranje tintje bij de club, die ten koste van het Reading van Jaap Stam naar de Premier League promoveerde.

Een ander nieuw gezicht is Brighton & Hove Albion FC. Nog nooit was deze club actief op het hoogste niveau en dit jaar maken The Seagulls hun entree in de Premier League. Een goed seizoen in het Championship eindigde met een tweede plaats achter kampioen Newcastle United, maar dat was voldoende voor promotie. De zomer werd gevuld met het doen van prima aankopen. Meerdere keren werd het transferrecord gebroken. Eerst voor PSV'er Davy Pröpper en later voor José Izquierdo van Club Brugge. Daarnaast kwam ook Soufyan Ahannach uit de hoge hoed. Hij komt over van Almere City FC en tranfereert zodoende van de Jupiler League naar de Premier League.

Serie A: SPAL 2013, Benevento en Hellas Verona

Uit de krochten van het Italiaanse voetbal kroop SPAL 2013 beetje bij beetje omhoog. De naam werd meerdere keren veranderd en verschillende keren verzorgde de club een doorstart. Dat resulteert nu in een rentree in de Serie A. Veel mensen zullen SPAL 2013 nog niet in de hoogste Italiaanse afdeling hebben zien acteren. 49 jaar geleden speelde de club uit Ferrara voor het laatste dat podium. Gesteund door de fanatieke fans in het Stadio Paolo Mazza zal SPAL dit seizoen graag voor wat stuntjes willen zorgen. Het overtuigende seizoen in de serie B zorgt in ieder geval voor veel vertrouwen bij deze promovendus.

Benevento is de debutant in Italië en is daar bijzonder trots op. Voor het eerst in ruim tachtig jaar mogen de supporters van Streghette genieten van topvoetbal in hun eigen stadion. Bezoekjes van Juventus, AC Milan en AS Roma staan op de planning voor de ploeg, die via de play-offs naar de Serie A promoveerde. Een pittig karwei zal het hoe dan ook worden voor de kleine club uit Benevento. Lukt het deze debutant om hun eerste jaar op het hoogste Italiaanse niveau te overleven of dalen zij na een jaartje ruiken weer af?

Dat Hellas Verona zou promoveren, stond voor aanvang van de competitie eigenlijk al wel vast. De grootmacht werd zelfs een keer Italiaans landskampioen en geldt als de grootste club van Verona. Rivaal Chievo heeft de zaakjes echter wat beter op orde en is de laatste jaren vaste klant in de Serie A. Veel Italiaanse clubs zullen niet blij zijn met de rentree van Hellas aangezien de beruchte Brigate Gialloblú weer door heel het land achter hun club aan zal reizen. Zij zullen echter vooral uitkijken naar de clashes met Chievo in Stadio Marc'Antonio Bentegodi, dat door beide clubs gebruikt wordt.

Primera División: Getafe, Levante en Girona

De terugkeer van Getafe zal met gejuich zijn ontvangen in Madrid. Dat scheelt Real en Atlético weer een trip aangezien Getafe speelt in een voorstad van de Spaanse hoofdstad. De promotie van Getafe komt niet uit de lucht vallen en dat betekent dat de Primera División onderin weer wat spannender zal worden. Normaal gesproken is Geta een vaste waarde op het hoogste niveau en in Coliseum Alfonso Pérez zitten de supporters niet te wachten op voetbal in de Segunda División. De gehele club zal er komend seizoen dan ook alles aan doen om hun verblijf in de Primera División niet te beperken tot een seizoen.

Naast Getafe is ook Levante een bekende naam. Zij zullen de strijd onderin net als de andere promovendus aantrekkelijk maken. Daarnaast zal er weer een derby worden gespeeld in Valencia. Grootmacht Valencia CF komt namelijk uit dezelfde kustplaats als Levante. Las Granotas zullen ook uitkijken naar krakers tegen Real Madrid en FC Barcelona in Ciutat de València. Op een nieuwe degradatie zit men in Valencia zeker niet te wachten.

Zoals ook in Engeland en Italië maakt de Spaanse competitie kennis met een nieuweling. Girona bestaat als sinds 1930, maar speelt nu pas voor de eerste keer in de Primera División. Zij hielden afgelopen seizoen Getafe knap achter zich en gingen in het kielzog van kampioen Levante naar het hoogste niveau. De Catalanen uit Gerona kunnen hun borst nat maken want Atlético Madrid is de eerste tegenstander van deze voetbaldwerg. Toch zal vooral het treffen met FC Barcelona nadrukkelijk op de agenda staan bij Blanquivermells.