Wat we weten na de eerste speelronde van de Eredivisie

De eerste speelronde in de Eredivisie zit erop en Vitesse mag zich tenminste een week koploper noemen. In negen wedstrijden zagen we 37 doelpunten en de eerste verrassingen hebben alweer plaatsgevonden. Wat kunnen we concluderen na het eerste competitieweekend?

Feyenoord en PSV overtuigen niet, maar winnen wel

Regerend landskampioen Feyenoord heeft de selectie al zo goed als op orde en opende het seizoen tegen FC Twente. In de eigen Kuip speelden de Rotterdammers een matige partij tegen het eveneens povere FC Twente. Na de ruststand van 1-1 (treffers van Nicolai Jørgensen en Fredrik Jensen) besliste Steven Berghuis na de pauze het duel. Ook in Eindhoven kon de favoriet niet overtuigen. PSV speelde na een slechte voorbereiding een thuiswedstrijd tegen AZ en won met de hakken over de sloot met 3-2. Verdedigend blijken de Eindhovenaren nog bijzonder kwetsbaar en daar zal trainer Phillip Cocu wel wat bij willen. Nieuweling Hirving Lozano liet een goede indruk achter tijdens zijn competitiedebuut.

AFC Ajax lijkt niet te leren van eigen fouten

Op bezoek bij Heracles Almelo waren de Amsterdammers voor rust veel sterker dan de thuisploeg, maar het creëren van kansen bleek lastig voor de ploeg van trainer Marcel Keizer. Nadat Hakim Ziyech zijn ploeg na de rust alsnog op 0-1 had gebracht, leek Ajax met de zege naar huis te gaan. Doelpunten van Paul Gladon en Brandley Kuwas zorgde echter voor een zege van de Heraclieden. Ajax moet opletten dat het niet dezelfde fout begaat als afgelopen seizoen. De Ajacieden draaiden eigenlijk een goed jaar in de Eredivisie, maar lieten in het begin van de competitie veel punten liggen. Hopelijk voor de Amsterdammers geldt de nederlaag in het Polman Stadion als een stevige wake-up call.

FC Utrecht en Vitesse laten zich direct gelden

De eerste zege van het seizoen kwam vrijdagavond op naam van FC Utrecht. De Domstedelingen werden afgelopen seizoen knap vierde in de Eredivisie en begonnen met een 0-3 zege bij ADO Den Haag sterk aan het nieuwe jaar. Nieuweling Cyriel Dessers liet zich meteen zien met twee doelpunten en hoopt Sébastien Haller snel te doen vergeten in Utrecht. Ook Vitesse schoot uit de startblokken. Het arme NAC Breda kreeg in de eerste helft alle hoeken van het GelreDome te zien en mocht blij zijn dat het in het tweede bedrijf slechts bij 4-1 bleef. Daarmee is Vitesse wel de eerste koploper van het nieuwe seizoen.

Degradatiestrijd begint op speeldag 1

De nederlaag van NAC Breda op bezoek bij Vitesse was volgens trainer Stijn Vreven een goede les voor zijn ploeg. Toch zullen de Bredanaars uit een ander vaatje moeten tappen om een rol van betekenis te kunnen spelen op het hoogste niveau. Rivaal Willem II deed zondagmiddag ook geen goede zaken door in eigen stadion met 1-2 te verliezen van concurrent SBV Excelsior. In Limburg vierde VVV-Venlo de terugkeer in de Eredivisie met een 3-0 overwinning op Sparta Rotterdam terwijl de andere Limburgse club onderuit ging in Overijssel. Roda JC Kerkrade ging met 4-2 onderuit bij PEC Zwolle.

FC Groningen en sc Heerenveen zorgen voor enige gelijkspel

De eerste Derby van het Noorden werd zondagmiddag gespeeld in het NoordLease Stadion van FC Groningen. sc Heerenveen leek daar lange tijd met de zege naar huis te gaan na een 0-2 voorsprong bij de rust. Na de pauze kwam de thuisploeg via Lars Veldwijk en Mimoun Mahi terug tot 2-2 en leek Morten Thorsby alsnog matchwinner te worden namens de Friezen. In de 88e minuut verzilverde Mahi echter zijn tweede strafschop en zo zorgde hij ervoor dat er toch een gelijkspel tussen de uitslagen van de eerste speelronde staat. Het opvallendste moment kwam op naam van Heerenveen-doelman Warner Hahn. Hij blesseerde zich toen hij de openingstreffer van Thorsby vierde. De schade lijkt mee te vallen bij de goalie.