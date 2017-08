Deze opties heeft Ajacied Davinson Sánchez

AFC Ajax

Terwijl iedereen al rept over een vertrek van Sánchez is de kans aanzienlijk dat hij gewoon in Amsterdam blijft. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2021 en kreeg van Ajax al een verbeterde aanbieding. Daarnaast gaf directeur voetbalzaken Marc Overmans al een dat hij Sánchez aan zijn verbintenis houdt en veegde een bod van veertig miljoen euro van Tottenham Hotspur van tafel. Toch ontbrak de Colombiaan afgelopen zaterdag in het Polman Stadion en lijkt hij wel degelijk bezig met een transfer. "Ik wil alleen spelers mee die honderd procent focus hebben op Heracles - Ajax", zei trainer Marcel Keizer voorafgaand aan het verloren duel. Ajax kan flink verdienen aan een transfer van Sánchez. Hij kwam in de zomer van 2016 voor vijf miljoen euro over van Atlético Nacional.

Tottenham Hotspur

Een overgang naar het Engelse Tottenham Hotspur ligt momenteel het meest voor de hand. The Spurs roerden zich deze zomer nog niet op de transfermarkt, maar zijn bereid een transferrecord neer te zetten voor de Ajacied. Een jaar geleden betaalde Tottenham 33 miljoen euro voor Moussa Sissoko, maar zagen een bod van veertig miljoen op Sánchez afgewezen worden. Een Amsterdamse transfer naar Tottenham Hotspur blijkt echter een garantie voor succes. Jan Vertonghen (2012) en Christian Eriksen (2013) maakten eerder de overstap van Amsterdam naar Londen en zijn inmiddels bepalende spelers bij The Spurs. Toby Alderweireld is inmiddels (2015) ook neergestreken in de Premier League. Hij speelde eerder voor Atlético Madrid en Southampton.

Chelsea

Een andere club uit de Premier League heeft inmiddels ook interesse getoond. Volgens De Telegraaf bereidt ook regerend landskampioen Chelsea een bod voor op de centrale verdediger. Ondanks dat Sánchez volgens de krant de voorkeur geeft aan Tottenham Hotspur lijkt hij ook elders in Londen aan de bak te kunnen. Bij Chelsea loopt het achterin nog niet lekker en met het oog op wedstrijden in de Premier League en Champions League is versterking van de defensie zeer gewenst. Op Stamford Bridge verloren The Blues de eerste competitiewedstrijd met 2-3 van Burnley en kreeg Gary Cahill een rode kaart. Naast Cahill azen ook Antonio Rüdiger en David Luiz op een van de twee plaatsen in het centrum van de verdediging.

Real Madrid

Terwijl Tottenham Hotspur en Chelsea conrete belangstelling voor Sánchez hebben, lijken zijn er een Spaanse concurrent bij te krijgen. Real Madrid overweegt namelijk ook een bod neer te leggen in Amsterdam, maar heeft zich nog niet gemeld bij Marc Overmars. Mocht ook De Koninklijke zich gaan mengen in deze strijd, dan lijkt Sánchez onhoudbaar voor Ajax. De concurrentiestrijd in de Spaanse hoofdstad zal echter lastiger zijn dan in Londen. Aanvoerder Sergio Ramos is onomstreden in Estadio Santiago Bernabéu en ook Raphaël Varane is een solide verdediger. Daarnaast kan Nacho ook in het centrum van de defensie spelen. Ook in Spanje kunnen kansen liggen voor de verdediger van Ajax. Door de vele wedstrijden in de Champions League, Primera División en Copa del Rey zullen zich vanzelf mogelijkheden voordoen.