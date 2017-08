'Strootman niet bezig met overstap naar Juve'

Kevin Strootman blijft waarschijnlijk gewoon bij AS Roma. De Nederlandse middenvelder wordt in de Italiaanse media gelinkt aan landskampioen Juventus, maar de oud-PSV'er lijkt in de hoofdstad van Italië te blijven.

Volgens geruchten in de Italiaanse media is Juventus van plan 45 miljoen euro over te maken naar Rome om de middenvelder naar het Juventus Stadium te lokken. Zelf weet Strootman niets van de Turijnse interesse. "Juventus? Ik heb met niemand gesproken. Als jullie iets opschrijven, hoef ik er niet altijd op te reageren. Ik denk alleen aan Roma. Ik sta altijd op het veld, waar ik train met mijn ploeggenoten, en ik hoef niet overal op te antwoorden", vertelde hij in gesprek met Italiaanse pers.