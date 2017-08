Voor deze pechvogels begon het seizoen dramatisch

Calvin Stengs heeft maandagmiddag bijzonder slecht niets gekregen. De aanvaller van AZ viel in het duel met PSV geblesseerd uit en blijkt zijn kruisband te hebben afgescheurd. Daardoor komt hij dit seizoen niet meer in actie. Stengs is niet de enige pechvogel, die door blessureleed bijzonder slecht aan het nieuwe seizoen begonnen is.

AZ'er Stengs is in het rijtje geblesseerde zonder twijfel het langst uit de roulatie. De pas achttienjarige speler brak aan het einde van vorig seizoen door in de play-offs en kende een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer John van den Brom besloot de jongeling daarop een basisplaats te geven in het openingsduel met PSV (3-2 nederlaag). Na een onfortuinlijke botsing met PSV'er Santiago Arias kwam er al na acht minuten een einde aan het seizoen van Stengs.

Bij Feyenoord leek Kenneth Vermeer de eerste doelman te worden dit seizoen. Na de laatste oefenwedstrijd tegen Real Sociedad bleek echter dat de goalie op de training een peesblessure in zijn hand had opgelopen. Vermeer is nog zeker anderhalve maand uit de roulatie. Brad Jones leek vervolgens de plaats onder de lat net als vorig seizoen in te nemen, maar ook hij raakte geblesseerd. Een rugblessure zorgde ervoor dat hij de wedstrijd tegen FC Twente ook aan zich voorbij moest laten gaan.

FC Utrecht opende het seizoen goed met een 0-3 overwinning bij ADO Den Haag, maar zit wel met personele problemen. In Den Haag moesten middenvelder Yassin Ayoub en Anouar Kali het veld met een blessure verlaten. Kali kreeg tegen ADO een harde tik op zijn enkel en lijkt voorlopig uit de roulatie. Of zijn ploeggenoot Ayoub snel weer terug is, moet ook nog blijken. Hij kampt met eveneens met een pijnlijke enkel. Daarnaast is ook middenvelder Rico Strieder nog altijd niet beschikbaar voor trainer Erik ten Hag.

Ook in Groningen en Zwolle was het afgelopen weekeinde raak. sc Heerenveen-doelman Warner Hahn raakte geblesseerd aan zijn schouder tijdens het juichen bij de openingsteffer van zijn ploeg. Even daarvoor had hij al last van zijn schouder, die later uit de kom bleek te zijn. In Zwolle viel het eerste 'slachtoffer' van het kunstgras. Roda JC-verdediger Christian Kum ging ongelukkig onderuit op het slechte veld van PEC Zwolle en moest zich met een knieblessure laten vervangen.