Wie eisen de laatste tien CL-plekken op?

Qarabag(Aze) - FC Kopenhagen(Den)

Verwacht geen doelpuntenfestijn bij dit potje tussen de kampioenen van Azerbeidzjan en Denemarken. Beide ploegen begonnen reeds aan hun seizoen, al loopt het Deense seizoen wel al wat langer. Kopenhagen is allerminst in grootse doen - in eigen land won het pas een van de vijf wedstrijden en Europees kwam het maar hortend door. Het zou een stunt zijn, maar wij verwachten dat Qarabag debuteert in de Champions League.

APOEL Nicosia(Cyp) - Slavia Praag(Tsj)

Vooral de Tsjechische ploeg is bedreven in het houden van de nul, bewijst het vaak in eigen land De ploeg kende een prima voorbereiding, terwijl de tegenstander nog wat hapert. Daarom zou het voor de hand liggen als Slavia Praag zich kwalificeert. Niets ten nadele van de Cyprioten, maar hun tegenstander is in eigen land aan een ongekend goede reeks bezig en gaat in die vorm normaliter naar het hoofdtoernooi.

TSG Hoffenheim(Dui) - Liverpool(Eng)

Misschien wel de grootste afspraak op het menu. Julian Nagelsmann verbaasde met zijn ploeg vriend en vijand door een grauwe middenmoter naar plek vier te leiden. Dat kostte de ploeg wel meteen de twee sterspelers, Niklas Süle en Sebastian Rudy. In hoeverre pakweg Justin Hoogma dat gemis kan opvangen moet nog blijken. Liverpool toonde zich zaterdag op Vicarage Road zoals we het kennen: aanvallend heel dreigend, verdedigend uiterst kwetsbaar. Toch zijn ze hier de favoriet: Liverpool moet het redden, terwijl Hoffenheim mag.

Sporting Portugal(Por) - FCSB(Roe)

Gejuicht zullen ze niet hebben in Lissabon toen deze stugge Roemeense ploeg uit de koker rollen. Allerminst. De ploeg kan een organisatie neerzetten, en een terugwedstrijd in Boekarest is voor geen enkele bezoekende partij een droomwens. De ploeg van Bas Dost moet het op kwaliteit natuurlijk wel winnen. Steaua zal weerstand bieden, maar Sporting Portugal haalt het hoofdtoernooi.

Young Boys(Zwi) - CSKA Moskou(Rus)

Pas bij deze goed op! Young Boys heeft geen indrukwekkende naam in Europa, maar deze Zwitserse ploeg kan wel degelijk voetballen, ondanks het beperkte budget. Ook is CSKA Moskou niet mee de grootmacht die de afgelopen vijftien jaar regelmatig Europees succes vierde. Ook de druk ligt volledig bij de Russen, die een goed voetbaljaar willen als generale voor het WK in eigen land. De omstandigheden zijn prima voor een stunt, maar het gaat er net niet van komen: CSKA Moskou redt het.

Basaksehir(Tur) - Sevilla(Spa)

Hier kunnen we kort over zijn. De Turkse ploeg ontmantelde Club Brugge in de vorige ronde met speels gemak en had tegen menig tegenstander een goede kans gemaakt in deze ronde. Maar niet tegen de ploeg die ze woensdag treffen. Sevilla draaide in Spanje opnieuw een sterk seizoen, kent het klappen van de Europese zweep en is simpelweg aan de stand verplicht het te redden.

Celtic(Sch) - FC Astana(Kaz)

Natuurlijk, Celtic overtuigde niet tegen Ajax-opponent Rosenborg, een tweeluik dat het toch al niet brandschone Europese blazoen van Brendan Rodgers bijna nog een kras bezorgde. En vooruit, Astana deed het knap om Legia Warschau uit te kunnen schakelen. Toch verwacht je dat de Schotse ploeg het redt. En, met alle respect, er zit niemand te wachten op een wedstrijd ergens in Centraal-Azië in het kader van de Champions League als er ook een tripje naar Celtic Park tot de mogelijkheden behoort.

Hapoel Be'er Sheva(Isr) - Maribor(Slv)

Dit is niet de makkelijkste om te voorspellen. Beide ploegen werden in eigen land relatief veilig kampioen. Toch wisten de Israëli in het proces meer te overtuigen, ook omdat hun concurrentie sterker is. Beide teams kloppen een beetje aan de poort over de landsgrenzen. Maribor mocht al eens van de koningsklasse genieten, we verwachten dat Hapoel Be'er Sheva nu aan de beurt komt.

Napoli(Ita) - Nice(Fra)

Ook geen beroerd affiche. Bij Napoli hebben de gezichten niet vrolijk gestaan toen de bedwinger van Ajax uit de koker kwam rollen. Toch kunnen we er niet omheen dat de ploeg van Marcel Keizer over twee wedstrijden gewoon had moeten winnen, maar verzaakte op cruciale momenten. Dat zal Napoli, een stapje verder in de ontwikkeling, niet gebeuren. Achterin zal de deur dicht blijven en voorin schieten Arek Milik en Dries Mertens de ploeg naar de CL!

Olympiakos(Gri) - Rijeka(Kro)

NK Rijeka had tot voor kort een waanzinnige balans in thuiswedstrijden, waarin het twee jaar geen nederlaag hoefde te slikken. Die is nu ten einde, waardoor de Griekse ploeg met iets meer vertrouwen kan afreizen naar de Balkan. Toch is Olympiakos allang geen wereldelftal meer. Als ze het redden, zal het met de hakken over de sloot zijn, maar wellicht is dit al het moment dat Rijeka zijn kan grijpt.