Hoe kunstgras dit weekend staatsvijand nummer één werd

Het bijzonder slechte kunstgrasveld van PEC Zwolle zorgde meteen voor het eerste 'kunstgras-slachtoffer' van het seizoen 2017/18. Christian Kum verloor zijn duel met de rubberen korrels en moest het veld vroegtijdig verlaten door een knieblessure. Het veld in het MAC3Park Stadion, dat haast gedegradeerd leek tot hockeyveld, zorgde tijdens en na de wedstrijd voor de nodige kritiek. Ook het veld van VVV-Venlo viel niet bij iedereen in de smaak.

| Chris Kum maakt een lelijke smak op het nieuwe kunstgras van PEC, maar lijkt voorlopig door te kunnen #zworod https://t.co/kKqST4rm5h pic.twitter.com/ROOfsUBdI3 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 13 augustus 2017

Bij elke stap die een speler zet op het veld van @vvvvenlo springt er een Pirelli-band op... #VVVSPA — Milco Scheper (@MilcoSchpr) 12 augustus 2017

Sinds wanneer kan kunstgras dood gaan? #pecrod — Whyπ (@wijpie) 13 augustus 2017

Dat veld bij VVV Venlo... Snel weer terug naar de Jupiler League. Wat een schande! #vvvspa — Martijn van Zimmeren (@MvanZimmeren) 12 augustus 2017

Lekker traag bruin kunstgras stuitje bij goal van #saymak #pecrod #wieheeftdatveldgekeurd — Arnold Bruggink (@Brug17) 13 augustus 2017

De Zwollenaren nemen de term 'hockeyveld' echter niet bepaald denigrerend op. "Dat moeten we dan maar als compliment zien. Hockey is een mooie sport waar Nederland in excelleert", aldus voorzitter Adriaan Visser in een cynische bui tijdens een gesprek met Voetbal International. "Zonder gekheid, de kritiek is niet terecht", vervolgde hij serieus. Volgens aanvoerder Bram van Polen is het huidige veld zelfs beter dan dat van vorig seizoen. "Toen kon je een dag na de wedstrijd haast niet meer bewegen, joh…", zo vertelt de verdediger tegenover De Telegraaf. De uitspraak van de back staat symbool voor de abominabele kwaliteit van de kunstgrasvelden in Nederland.



Discussie

De slechte staat van de Nederlandse kunstgrasvelden voorspelt niet veel goeds voor het restant van de competitie. Niemand lijkt gecharmeerd van de kunstgraskorrels, maar het blijft de vraag hoe lang de discussie nog nodig is. De Eredivisie is tegenwoordig het enige land in Europa waar zoveel clubs in de hoogste divisie geen gebruik maken van een echt grasveld. Ook de mannen van Voetbal Inside lieten er hun duidelijk licht over schijnen.