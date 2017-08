Deze supersterren spelen vanaf dit seizoen in Turkije

Pepe was het lijdend voorwerp in één van de meest bijzondere transfers van deze zomer. De inmiddels 34-jarige verdediger koos ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain voor een contract bij Besiktas. De komst van de bikkelharde Portugees werd met luid gejuicht ontvangen door de fans. Honderden aanhangers van Besiktas wachtten Pepe op na de landing van zijn privéjet in Istanbul. Besiktas doet dit seizoen met versterkingen als Gary Medel, Jeremain Lens en Alvaro Negredo een gooi naar de derde titel op rij.







Eljero Elia is weliswaar geen transfer van het kaliber Pepe, de linksbuiten heeft inmiddels toch een aardig CV opgebouwd. De rappe Nederlander speelde in het verleden voor Juventus, Hamburger SV, Werder Bremen en Southampton. Istanbul Basaksehir neemt hem voor één miljoen euro over van de kersverse landskampioen Feyenoord. In Rotterdam kwam de dribbelaar tot 68 wedstrijden, waarin hij achttien keer scoorde.





Elia speelde een grote rol in het kampioenschap van Feyenoord



Asamoah Gyan ontpopte zich tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika tot een grote revelatie. Mede dankzij hem behaalde Ghana de kwartfinale, waarin het op onsportieve wijze werd uitgeschakeld door het Uruguay van Luis Suarez. Nu, zeven jaar na dato, maakt hij de overstap naar Kayserispor. Gyan speelde eerder in Europa voor Sunderland, waarna hij eieren voor zijn geld koos bij Al-Ain, Al-Ahli en Shanghai SIPG.







Gaël Clichy neemt na veertien jaar afscheid van de Premier League. Na dienstverbanden bij Arsenal en Manchester City verkast de linksback naar Basaksehir, waar hij op links een dodelijke tandem moet vormen met Elia. Clichy was jarenlang een vaste waarde bij zowel The Gunners als The Citizens en pakte in Engeland drie keer het landskampioenschap.





Clichy werd twee keer landskampioen met Manchester City



Mathieu Valbuena moet dit jaar voor de mooie acties en nauwkeurige voorzetten gaan zorgen bij Fenerbahçe. Valbuena is niet de enige grote naam die deze zomer bij Fener tekende. Ook Giuliano, Roberto Soldado en Nabil Dirar spelen vanaf dit seizoen voor De Gele Kanaries. De 32-jarige Fransman speelde ruim driehonderd wedstrijden voor Olympique Marseille en kwam 52 keer uit voor Les Bleus. De presentatie in Istanbul deed de buitenspeler echter iets te kort.