De opties van Sam Larsson

"Samba Sam" Larsson was de afgelopen seizoen een smaakmaker in de Eredivisie. Maar de afgelopen tijd is er een transfersoap ontstaan over de Zweedse vleugelverdediger. Hij wil koste wat het kost weg uit Friesland, en weigert mee te trainen met de selectie. Er zijn een aantal clubs met interesse voor de 24-jarige Larsson, en ELF zet ze op een rij.

VFL Wolfsburg

De meest recente club die interesse toonde in Larsson, Die Wölfe hebben vorig seizoen een dramatische competitie gehad. Na de derde trainerswisseling lukte het Andries Jonker om de club na twee play-off wedstrijden in de Bundesliga te houden. Een zeer tegenvallend resultaat voor een ploeg die twee seizoenen daarvoor nog tweede in de competitie werd. Jonker is dus op zoek naar een kwaliteitsimpuls, en heeft daarbij zijn oog dus laten vallen op Larsson. Bij deze club kan hij oud Eredivisie-tegenstanders Jeffry Bruma en Richedly Bazoer ook opnieuw kunnen tegenkomen.

FC Porto

Nog een club die Larsson uit Heerevneen wil halen is FC Porto. De Draken eindigden vorig seizoen tweede achter rivalen Benfica en tot overmaat van ramp staat linksbuiten Yacin Brahimi open voor een vertrek uit Porto. Lazio heeft al interesse getoond in de 27-jarige Algerijnse international, en Larsson zou de ideale opvolger zijn voor de buitenspeler.

Celta de Vigo

Misschien de club die het meest concreet is voor Larsson, Celta heeft al een aantal keer een bod gedaan op de Zweed. Felipe Miñambres, technisch directeur van Celta, heeft al laten weten dat hij Larsson op het oog heeft, en de Zweed zou vorige maand al een persoonlijk contract met de Spaanse middenmoter, en zou bij een vertrek naar de club samen kunnen spelen met landgenoot John Guidetti, en andere Scandinavische spelers zoals Pione Sisto en Daniel Wass. Er zijn nog echter wat problemen met de acht miljoen euro die Heerenveen vraagt voor Larsson.

Heerenveen

Met de hoge vraagprijs die SC Heerenveen voor de begeerde speler vraagt, is het zeer goed mogelijk dat Sam Larsson ten minste tot de volgende transferperiode in Friesland blijft. Geen enkele club lijkt de acht miljoen te willen betalen, en de club lijkt geen water bij de wijn te willen doen. Mocht hij bij SC Heerenveen blijven, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat hij veel speeltijd krijgt. Eerder weigerde hij al op de teamfoto te verschijnen, en coach Jurgen Streppel zei al dat hij op dit moment niet klaar was om te spelen. Maar met de stugheid van Heerenveen is het niet onwaarschijnlijk dat een langer verblijf bij Heerenveen tot een mogelijkheid behoort.