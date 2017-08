Het opmerkelijke record van Marco Asensio

In het leven kent vandaag de dag een aantal zekerheden. Je moet belasting betalen, de trainer wordt ontslagen en als Marco Asensio debuteert dan scoort hij. Met zijn doelpunt tegen Barcelona in de strijd om de Spaanse Supercopa scoorde Asensio voor de vijfde keer bij zijn debuut. Een overzicht van het opmerkelijke record van de jonge Spanjaard.

Het duurde even voordat de wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid afgelopen zondag op gang kwam. Maar toen el Clásico eenmaal losbarstte viel er genoeg te genieten. Uiteraard ging de hoofdrol naar Cristiano Ronaldo, die op schitterende wijze scoorde en vervolgens met een makkelijk gegeven tweede gele kaart alvast kon gaan douchen.

Vervolgens was het de ingevallen Marco Asensio de schijnwerpers op zich gericht wist. Met een fraaie knal in de linker kruising tekende Asensio voor de 1-3. En daarmee is de Spanjaard houder van een opmerkelijk record. Zijn goal in de eerste wedstrijd om de Supercopa betekende de vijfde competitie waarin Asensio scoorde bij zijn debuut. Een overzicht.

UEFA Super Cup

In de zomer van 2015 neemt Real Madrid Marco Asensio voor 3,5 miljoen euro over van Real Mallorca. De talentvolle middenvelder moet dan nog even op zijn debuut voor de Koninklijke wachten. Asensio wordt een maand na zijn transfer een seizoen lang verhuurd aan Espanyol.

Zijn debuut volgt dan ook in augustus 2016. Asensio heeft indruk gemaakt op Real Madrid-trainer Zinédine Zidane in de voorbereiding op het seizoen. Dat doet Asensio dusdanig dat hij bij de selectie zit voor het duel om de Europese Super Cup tegen Sevilla. In de selectie van Real neemt Asensio de plek in van James Rodríguez.

De Spanjaard begint in de basis. Het is zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Real en tevens zijn debuut in de Europese Super Cup. Lang duurt het niet voordat het grote publiek kennismaakt met het talent van Asensio. Na 21 minuten spelen tekent Asensio op schitterende wijze voor de openingstreffer van de avond.

La Liga

Omdat Cristiano Ronaldo een lang EK achter de rug heeft blijft Asensio basisspeler bij Real Madrid. In de eerste competitiewedstrijd op bezoek bij Real Sociedad weet Asensio zijn competitiedebuut eveneens op te luisteren met een treffer. Vlak voor rust zorgt de middenvelder met een schitterende stift over doelman Rulli voor de 0-2.

Het begin van Asensio bij Real Madrid mag dan ook gerust als een droomstart worden omschreven. Hij debuteert in de UEFA Super Cup en de Spaanse competitie en weet dat tweemaal extra glans te geven met een treffer. Asensio laat dan al zien dat de volgende ster alweer klaar staat bij Real.

Champions League

Na een vliegende start moet Asensio enige tijd wachten op zijn volgende debuut. Dat volgt namelijk pas op 8 oktober. In Santiago Bernabéu is het Poolse Legia Warschau de tegenstander in de groepsfase van de Champions League. Ook zijn debuut in het Miljardenbal weet Asensio te bekronen met een treffer.

Na een voorzet van rechtsback Danilo is het Cristiano Ronaldo die de bal terug legt op de inlopende Asensio. Die schiet vervolgens beheerst raak. Het doelpunt is misschien minder spectaculair dan Asensio heeft laten zien, maar ook bij zijn debuut in de Champions League weet Asensio het net te vinden.

Copa del Rey

Een week na zijn debuut in het Miljardenbal volgt voor Asensio zijn eerste optreden in de Copa del Rey voor Real Madrid. Asensio is een van de talenten in een elftal vol jongelingen dat het opneemt tegen La Cultural y Deportivo Leonesa, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje.

Binnen 32 minuten na zijn debuut heeft Asensio zijn eerste doelpunt alweer te pakken. Op aangeven van Lucas Vázquez kan hij volledig vrijstaand voor de 2-0 tekenen. Een kleine tien minuten na rust maakt Asensio ook zijn tweede van de avond, door de 4-0 binnen te schieten. Real wint uiteindeijk met 1-7.

Supercopa

Afgelopen zondag debuteerde Asensio in de strijd om de Spaanse Super Copa. De afloop is bekend. In de slotfase van de wedstrijd tegen Barcelona weet Asensio zijn honderd procent te scoren te behouden door op schitterende wijze voor de 1-3 te zorgen. In december wacht de strijd om het WK voor clubteams voor Real Madrid. Lukt het Asensio om dan eveneens te scoren bij zijn debuut?