Hoe Zidane zich ontpopt tot prijzenpakker bij Real

Zinédine Zidane pakte woensdagavond met Real Madrid alweer zijn zevende prijs als trainer van De Koninklijke. De Fransman zag zijn ploeg in eigen stadion met 2-0 winnen van FC Barcelona en dat was na de eerdere 1-3 overwinning in Camp Nou ruim voldoende voor de winst in de Spaanse Supercopa. In Madrid maakt men zich op voor opnieuw een succesvol seizoen onder Zizou.

Zonder sterspeler Cristiano Ronaldo liet Real Madrid niets heel van de rivaal uit Barcelona. Na de vroege 1-0 van Marco Asensio kon Zidane al met een gerust hart op de bank gaan zitten. Karim Benzema maakte er voor de rust nog 2-0 van en legde daarmee de zwakte van FC Barcelona pijnlijk bloot. De Catalanen zijn vooral bezig met een vervanger voor Neymar, maar kunnen zich wellicht beter richten op het aantrekken van defensieve versterkingen. "Voor het eerst voelden wij dat Real Madrid superieur was", zei verdediger Gerard Piqué na afloop.

Zidane werd in januari 2016 aangesteld als hoofdtrainer van Real Madrid. Hij volgde de ontslagen coach Rafael Benítez. In zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke van Los Merengues won hij direct de Champions League. In de finale rekende Real na strafschoppen af met stadsgenoot Atlético Madrid en werd Zidane de zevende persoon, die als voetballer en trainer de cup met de grote oren won. In 2016 wist Zidane echter nog twee prijzen te winnen. Eerst werd ten koste van Sevilla (3-2) de Europese Super Cup gewonnen en tegen het einde van het jaar kroonde Real Madrid zich tot beste club van de wereld. Kashima Antlers werd in Japan met 2-4 verslagen.

2017 blijkt voor Zidane en zijn ploeg echter helemaal een goud jaar. Na een felle strijd met rivaal FC Barcelona bleek Real Madrid uiteindelijk de beste in de Primera División. Ook de Champions League werd opnieuw gewonnen. Dit keer werd Juventus met liefst 1-4 naar huis gestuurd. Daarmee was de koek nog niet op want ook de Europese Super Cup bleek wederom een prooi voor de winnaar van de Champions League. Manchester United werd met 1-2 verslagen door treffers van Casemiro en Isco. En na woensdag mag Real Madrid zich weer winnaar noemen van de Supercopa. "Mensen zullen misschien denken dat het makkelijk is, maar dat is het niet. Er zit een hoop hard werk en motivatie achter", sprak Zidane na zijn zevende prijs.

Het huidige krachtsverschil werd woensdag pijnlijk duidelijk voor de Catalanen. Zij zullen uit een ander vaatje moeten tappen om Zidane en zijn ploeg dit seizoen af te kunnen stoppen. Voor Real Madrid lijkt opnieuw een mooi seizoen in het vooruitzicht te liggen. De titel in de Primera División wil men graag in Madrid houden en dit jaar hoopt men op de dubbel. De Copa del Rey ging afgelopen seizoen immers wel naar FC Barcelona. Daarnaast gaat Real op voor de derde Champions League-eindzege op rij en mag de Spaanse grootmacht eind 2017 opnieuw deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal voor clubs. Dat toernooi vindt dit jaar plaats in de Verenigde Arabische Emiraten.