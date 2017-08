Wat brengt de toekomst voor Feyenoord-talent Jari Schuurman?

Jari Schuurman wacht nog altijd op zijn grote doorbraak. De naar Jari Litmanen vernoemde middenvelder doorliep de hele jeugdopleiding van Feyenoord en heeft als grote droom om door te breken in het eerste elftal van de Rotterdammers. Tot dusver maakte hij drie minuten in de Eredivisie. Uitgerekend tegen zijn nieuwe club NEC kwam de dribbelaar op 8 mei 2016 in het veld voor Tonny Vilhena en maakte hij dan eindelijk zijn officiële debuut voor Feyenoord.





Meer dan een jaar later heeft Schuurman nog altijd slechts één doel voor ogen: vaste waarde worden bij Feyenoord. Door de moordende concurrentie op het Rotterdamse middenveld is hij daar tot dusver nog niet in geslaagd. Zo stonden Jens Toornstra, Dirk Kuyt en ook Simon Gustafson de afgelopen seizoenen voor hem in de pikorde.



Willem II

Vorig seizoen kreeg Schuurman in Tilburg de kans om zich te bewijzen in de Eredivisie. Althans, zo leek het. Trainer Erwin van de Looi gaf de voorkeur aan Erik Falkenburg voor de positie van 'nummer tien' en ook aan de buitenkanten was er door het Tilburgse 4-4-2 systeem weinig plaats voor hem. Zelfs Dico Koppers, een omgetoverde linksback, kreeg op links de voorkeur boven de rasechte dribbelaar. De huurconstructie bleek voor beide partijen niet wat ervan verwacht werd en Schuurman kwam tot slechts elf optredens in dienst van de Tricolores.





Ondanks het op het eerste gezicht mislukte avontuur was Schuurman toch belangrijk voor de Tilburgers. De frivole middenvelder ontpopte zich tegen Go Ahead Eagles, een directe concurrent in de strijd om lijfsbehoud, tweemaal tot matchwinner. Ondanks de vele minuten die hij op de bank spendeerde bleef hij gedreven om zich in de basis te knokken.





Rampscenario

Komend seizoen lijkt het een geval van 'nu of nooit' voor Schuurman. Bij het gedegradeerde NEC mag de middenvelder annex aanvaller laten zien dat hij in potentie goed genoeg is voor Feyenoord één. Eerder verkeerde Joey Sleegers in dezelfde situatie. Sleegers werd gezien als één van de beste talenten uit de jeugdopleiding van Feyenoord en het leek slechts een kwestie van tijd voordat hij de Eredivisie ging bestormen met zijn kwaliteiten. Het voormalig supertalent brak nooit door bij Feyenoord en vertrok in 2015 naar NEC, waar hij tot zover slechts één keer scoorde in 22 wedstrijden.





