Mitchell Dijks komt altijd weer terug, is dat genoeg?

Het optreden van Dijks tegen Rosenborg in een notendop: frivool spel, aanvallend goed, laag baltempo, voorzetten die niet aankomen. Het is wisselvalligheid troef voor Dijks, maar hij bracht in ieder geval energie in het gisteren vooral povere spel van Ajax. Een verrassende actie op de linkerflank kreeg het publiek van de banken.

Is het genoeg om te zeggen: er is geen nieuwe linksback meer nodig? Nee. Zeker niet omdat Dijks eigenlijk amper concurrentie heeft voor de positie. Sinkgraven kan wel als back uit de voeten, maar is oorspronkelijk een middenvelder. Damil Dankerlui heeft ervaring als linksback, maar dan wel in de Jupiler League.

Dankerlui heeft nog een contract tot medio 2018 en heeft nog niet genoeg indruk gemaakt om onmisbaar te worden voor Ajax. Dijks zat aanvankelijk in hetzelfde schuitje, maar het kan zomaar zijn dat trainer Marcel Keizer hem bij gebrek aan beter blijft inzetten. Dan is het niet uitgesloten dat de plannen met de linkerverdediger weer op de lange termijn worden geschoven.

Het is een situatie waarmee Dijks inmiddels ervaring heeft. Hij heeft zich vaker terug moeten vechten voor een kans in het eerste van Ajax. Bij de Amsterdammers speelde hij in het Onder 17- en Onder 19-team, waarna hij 1 juli 2012 werd doorgeschoven naar de hoofdmacht. Omdat er weinig speeltijd voor hem in zat, kwam hij op huurbasis voor sc Heerenveen uit. Daar knokte hij voor zijn plek, maar het was aanvankelijk niet genoeg om Ajax te overtuigen.

Bij Willem II, waar hij transfervrij naartoe ging, maakte hij vervolgens wel indruk. En daardoor raakte Ajax ervan overtuigd dat Dijks toch geschikt zou zijn om de linksbackpositie te bekleden. Hij haalde in het seizoen na zijn terugkeer in Amsterdam zelfs de voorselectie van Oranje.

Er volgde wederom een periode van teleurstelling, die óók weer werd opgevolgd door hoop. Bij Norwich werd hij in eerste instantie bejubeld, maar tot een definitieve overstap kwam het niet. En ineens was daar de mededeling van Keizer dat hij weer in beeld was bij het eerste van Ajax.

Mitchell Dijks komt altijd weer terug, maar of dat genoeg is voor Ajax om met hem de toekomst in te gaan? Het antwoord op die vraag blijft onzeker.