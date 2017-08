Dumfries: "Verder dan oan't moarn kom ik nog niet"

Denzel Dumfries is een van de nieuwe gezichten in het team van SC Heerenveen. Tijdens de seizoensopening tegen FC Groningen (3-3) liet hij zich met twee assists meteen gelden. Hoe bevalt het de rechtsachter in Friesland?

“ In een topcompetitie als de Premier League zie je ook alleen echt gras”

Met een glimlach op zijn gezicht wandelt Denzel Drumfries de perskamer in. Vier minuten eerder dan de afspraak stond gepland. Dat gebeurt maar zelden. Meestal moet je als sportjournalistist wachten. En in de regel langer dan vier minuten. "Discipline heeft me gebracht waar ik nu ben", vertelt hij even later over zichzelf. "Ik was nooit het grootste talent, maar heb het moeten hebben van het harde werken. Daardoor ben ik boven komen drijven."

Bij zijn nieuwe werkgever bevalt het Dumfries tot dusver uitstekend. "Heerenveen en Sparta lijken qua clubs wel op elkaar. Sparta is een kleine club waar iedereen elkaar kent. Dat is hier niet anders. In zo'n korte tijd heb ik hier heel veel mensen ontmoet. Dat zegt veel over de club, dat je elkaar persoonlijk kent. Heerenveen is qua woonplaats wel even wat anders dan Rotterdam. Veel rustiger. Maar het voordeel is dat je je meer kunt focussen op het voetbal."



Dumfries stond vorig seizoen in de vermeende interesse van PSV. Zelf hoorde de verdediger uiteindelijk niets van de club uit Eindhoven. Het bleef bij de geruchten - die hij zelf ook in de krant las.

Het was zondag een mooie wedstrijd om je debuut te maken tegen FC Groningen. Maar geen overwinning.

"Natuurlijk heb je dan gemengde gevoelen. We hebben goed gespeeld tegen FC Groningen. Het was een mooie wedstrijd, waar alles inzat. Maar als je met 0-2 voorkomt, mag je dat natuurlijk nooit meer weggeven. Dat hebben we geanalyseerd met elkaar en gekeken waar het beter moet."

Wel had je aan einde van de rit twee assists achter je naam staan.

"Dan kun je als verdediger bijna niet ontevreden zijn, hé? Aanvallend dan. Verdedigend moet het zeker beter. En sowieso kan het beter. Maar ik wilde dit seizoen graag meer assists geven. Ik weet niet precies hoeveel assists ik vorig jaar in totaal had bij Sparta, maar volgens mij niet veel meer dan ik nu al heb."

Daar wil je vast een goed vervolg aan geven tegen Heracles Almelo?

"Zeker. Al wil ik die wedstrijd vooral ook winnen. Zij hebben natuurlijk een hele knappe prestatie geleverd tegen Ajax. Maar dat zegt niet zo veel over de wedstrijd van zaterdagavond. Ik ben er van overtuigd dat wij desondanks van Heracles Almelo gaan winnen."

En voor het eerst in het Heerenveen Stadion. Ken je het volkslied al?

"Haha, nee geen woord. Verder dan oan't moarn kom ik nog niet in het Fries. Maar ik heb er wel zin in. Het is (wijzend op het veld) een mooi stadion, hé? Dat vond ik vorig seizoen met Sparta ook al. Een mooi stadion en een mooi veld."

Met echt gras. In Rotterdam speelde je op kunstgras. Hoe kijk jij tegen de discussie aan die gaande is rondom kunstgras?

"Als je in de Eredivisie meewilt met de absolute top, dan moet je zorgen dat alle clubs op gewoon gras kunnen spelen. In een topcompetitie als de Premier League zie je ook alleen echt gras. Maar zoals vorig jaar bij Sparta heb ik er uiteindelijk niet zo veel last van gehad."

Wat is de doelstelling van SC Heerenveen dit jaar?

"Europees voetbal halen volgens mij. Dat is elk jaar het doel. Ik denk dat we een goede ploeg hebben en dat tegen FC Groningen al hebben laten zien. Als we beter geconcentreerd blijven en niet verslappen, hadden we zeker kunnen winnen. Dat gaan we tegen Heracles Almelo zeker goedmaken."

