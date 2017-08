Deze spelers kozen onlangs voor een laatste avontuur in India

Wes Brown is het komende seizoen te bewonderen bij de Kerala Blasters. De 37-jarige veteraan doorliep de jeugdopleiding van Manchester United en kwam van 1996 tot 2011 liefst 355 keer in actie voor The Red Devils. De in Manchester geboren verdediger vormde jarenlang een centrum met Rio Ferdinand en voegde twee Champions Leagues, zeven landstitels, twee FA Cups en drie League Cups toe aan zijn indrukwekkende palmares. Brown was technisch zeker niet een van de beteren bij Manchester United maar gaf altijd de volle honderd procent en wordt daardoor nog altijd zeer gerespecteerd bij de club.





Brown vormde een sterk verdedigingsduo met Rio Ferdinand



Robbie Keane zal bij Atlético de Kolkata een vreemde eend in de bijt zijn. De 37-jarige Ier is de enige aanvaller van de club die niet naar de achternaam 'Singh' luistert. Keane zat sinds zijn vertrek bij LA Galaxy in januari zonder club en geeft zijn carrière nu een vervolg in India. De afmaker pur sang beleefde zijn beste periode bij Tottenham Hotspur, waar hij in 294 wedstrijden 118 keer tot scoren kwam. Later speelde hij nog voor Liverpool, Celtic, West Ham United, LA Galaxy en Aston Villa. Keane kwam daarnaast liefst 146 keer uit voor het nationale elftal van Ierland.





Keane scoorde 118 keer voor Tottenham Hotspur



Dimitar Berbatov maakt vandaag de overstap naar de Kerala Blasters, waar hij ploeggenoot wordt van Brown. De twee speelden eerder samen bij Manchester United. De sierlijke aanvaller was een absoluut fenomeen in Manchester, waar hij een dodelijke linie vormde met Wayne Rooney, Carlos Tevez en Cristiano Ronaldo. Berbatov speelde 149 keer voor The Red Devils en vond daarin 56 keer het net. De 36-jarige Bulgaar blaast zijn loopbaan nieuw leven in nadat hij vorig jaar in dienst van PAOK Saloniki zijn laatste wedstrijd speelde.





Berbatov ontpopte zich in Manchester tot publiekslieveling