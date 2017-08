Met wie vormde Lionel Messi het allerbeste trio?

Met het vertrek van Neymar en de blessure van Luis Suárez is Lionel Messi voorlopig the last man standing van het supertrio MSN. Met de naderende komst van Philippe Coutinho (Liverpool) en Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) kan de Argentijn zijn hart alweer ophalen voor een volgend geweldig trio.

MCD zou zeker niet het eerste en wellicht ook niet het laatste geweldige trio zijn dat Messi vormt in zijn loopbaan. Eerder maakte hij al deel uit van legendarische driehoekjes in de aanval. Welke van hen was het allerbeste?

REM: Ronaldinho - Eto'o - Messi

Er wordt weleens beweerd dat REM nóg beter was dan MSN. In de jaren 2004/05 brak de kleine Argentijn door en was Ronaldinho nog de grote man van de Catalanen. Goalgetter Eto'o vulde de gaatjes, zocht de diepte en ramde elke bal tegen de touwen. "MSN is een geniaal trio, maar ik prefereer mijn trio met Messi en Eto'o", lachte Ronnie, die Messi de kneepjes van het vak leerde, enkele jaren terug. Samen wonnen ze bijna alle mogelijke prijzen.

HZM: Henry - Ibrahimovic- Messi

Op voorhand was het zo mooi: Zlatan kon, anders dan Eto'o, als aanspeelpunt gebruikt worden in het elftal van Barça en zo de voetballers rond hem heen nóg beter bedienen. Althans, dat was de gedachte. Toch lukt het de Champions League-winnaar niet om die prijs te prolongeren in 2009/10 en wordt het tijdperk Zlatan bij Barça geen succes. Integendeel. De grootheid van Messi en de onderdanigheid die Pep Guardiola van hem eiste, stonden de Zweed niet aan.

MVP: Villa - Messi - Pedro

Met dit trio, Pedrito als geliefde La Masía-buitenspeler, brak Barcelona in 2011 het snelst de grens van honderd doelpunten in een seizoen ooit. MVP nam tachtig van die honderd doelpunten voor haar rekening. Messi maakte als valse nummer negen ruimte voor David Villa, die ondanks zijn geweldige erelijst wel in de schaduw van Messi kon spelen. Pedro kwam vanaf de andere vleugel en was geliefd, maar zou na zijn ijzersterke seizoen toch langzamerhand wat tekort komen voor de absolute top.

MIA: Iniesta - Messi - Alexis Sánchez

Hoewel Neymar zich in het laatste jaar ook bij dit trio meldde, was het drietal met Andrés Iniesta, die ook na de komst van de Braziliaanse superster regelmatig linksbuiten fungeerde, ijzersterk. Doordat het middenveld steeds voller werd, kreeg El Blanquito regelmatig een plek hangend op links. Als meester over de bal bediende hij zijn veel bewegende ploeggenoten Alexis en Messi met grote regelmaat.

MSN: Neymar - Suárez - Messi

Behoeft dit supertrio nog enig betoog? Qua doelpunten brak MSN, net als bijna alle voorgangers overigens, een flink aantal doelpuntenrecords. Elk seizoen maakten ze gezamenlijk meer dan honderd treffers en door de meeste voetbalfans wordt dit trio als 'het beste ooit' neergezet. Vaker dan de eerder trio's waarin Messi uitblonk. De Braziliaan Neymar was de bijrol die hij achter Messi had echter beu én kon een miljoenenaanbieding van Paris Saint-Germain daarom niet weerstaan.

Wat was volgens jou het beste trio waarin Messi schitterde (stemmen kan onderaan de pagina)? Zolang Suárez nog geblesseerd is, gaat De Vlo sowieso een ander, nieuw aanvalstrio vormen. Als de culés een beetje mazzel hebben is dat dus met Coutinho en Dembélé. Komen die transfers niet rond (zal de kritiek op voorzitter Josep Maria Bartomeu in grote mate toenemen), dan zijn altijd nog Paco Alcácer en Gerard Deulofeu goede opties voorin. Helaas zijn ze in Camp Nou dan weer niet zo tevreden over dat duo. Wellicht wordt dat met Messi weer een stuk beter...

Helaas zijn sommige fimlpjes vanwege de La Liga rechen alleen op YouTube te bekijken. Bij embedden mogen sommige beelden niet worden getoond.