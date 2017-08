Eintracht Frankfurt, met drie 'Nederlanders', klaar voor het seizoen?

Het uur van de waarheid breekt aan voor Eintracht Frankfurt als komend weekend het seizoen wordt geopend tegen SC Freiburg. De Duitse club heeft er een woelige transferzomer opzitten, waarvan Kevin Prince Boateng, de meest recente, misschien wel de opvallendste versterking is. Hoe staat de potentiële subtopper in de Bundesliga ervoor?

Eintracht Frankfurt is eindeloos ambitieus, maar eindigde in het voorbije seizoen op de elfde plaats. Er passeerde met Luc Castaignos twee seizoenen geleden een Nederlander, maar de spits heeft in Duitsland nooit potten kunnen breken. Met drie nieuwe 'Nederlanders' - met afkomst of achtergrond in Nederland -wordt de jacht op de bovenste plekken weer ingezet.

De duurste aankoop deze zomer was Sebastien Haller. De aanvaller werd voor zeven miljoen euro overgenomen van FC Utrecht. Waarom, dat bleek al in de eerste bekerwedstrijd van Eintracht tegen Erndtebrück. De aanvaller assisteerde bij de eerste twee doelpunten en nam de beslissende 0-3 voor zijn rekening. Hij bepaalde daarmee de eindstand.



Assist

Haller wordt in de pikorde van duurste aankopen gevolgd door Jetro Willems. De verdediger begon tegen Endtebrück nog op de bank, maar was wel belangrijk met een assist op Haller voor de derde treffer van de avond.

Eintracht Frankfurt versterkte gaf Jonathan de Guzman daarnaast een driejarige verbintenis waaruit veel vertrouwen spreekt. Het is namelijk niet gezegd dat de 29-jarige middenvelder het in Duitsland ver gaat schoppen. Hij heeft er een teleurstellende periode bij Napoli op zitten en is transfervrij overgenomen van de Italianen.

Underdog

Voor Kevin-Prince Boateng geldt ook dat hij weer in de Bundesliga moet laten zien wat hij kan. Hij deed met de transfer naar Las Palmas een stap terug. In Spanje maakte hij indruk, maar toch verliet hij de club al na een seizoen. Hij wilde om persoonlijke redenen terug naar zijn familie in Duitsland en kiest voor de underdogpositie van Eintracht.

De club moet aan de hand van, onder meer, deze aanwinsten laten zien dat het inderdaad kan meedoen om Europees voetbal. Haller en Willems voeren de ranglijst van duurste aankopen aan, dus veel zal in handen liggen van de twee 'Nederlanders'. En dan nog de inbreng van De Guzman en Boateng. Het wordt een spannend seizoen voor de potentiele subtopper.