Blaise Matuidi, de achtste middenvelder van Juventus

Matuidi is de achtste zomeraanwinst en de achtste middenvelder in de selectie van Juventus. Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Douglas Costa, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Mehdi Benatia en Federico Bernardeschi kwamen al naar Turijn. Daartussen zit geen directe versterking voor het middenveld.

Trainingsveld

Bentancur gaat zich bij Juventus wel op een plek als centrale middenvelder richten. De twintigjarige Argentijn komt voor 10,5 miljoen euro van Boca Juniors. Hij moet zich eerst op het trainingsveld laten zien voordat hij een kans krijgt van trainer Maximiliano Allegri.

Van Matuidi wordt verwacht dat hij er gelijk staat. De middenvelder kwam bij Paris Saint-Germain niet meer in de plannen voor. Hij speelde er als defensieve en als centrale middenvelder. Op die posities moet hij ook bij Juventus mikken.

Supercoppa

Wat dat betreft ligt er voor hem ook bij zijn nieuwe werkgever een enorme uitdaging. Juventus verloor de finale van de Italiaanse Supercoppa van SS Lazio met Miralem Pjanic en Sami Khedira op het middenveld. Zij lopen allebei al jaren mee in het Europese topvoetbal. Toch raakte Allegri er na die wedstrijd van overtuigd dat er een extra speler bij moest in zijn selectie.

Voor Matuidi is het niet zomaar gezegd dat hij bij Juventus wél op speeltijd kan rekenen. De club betaalt afhankelijk van zijn prestaties mogelijk nog 10,5 miljoen euro extra voor de Fransman. Matuidi mag in de komende maanden laten zien dat hij dat geld waard is.