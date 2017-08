Nederlands tintje bij Dortmund - Wolfsburg

De Bundesliga start vrijdagavond met het treffen tussen regerend landskampioen Bayern München en Bayer Leverkusen. Een dag later begint Peter Bosz aan zijn Duitse avontuur met een uitwedstrijd tegen Vfl Wolfsburg. En dat duel is er een met een duidelijk Nederlands tintje.

Van Marwijk

Peter Bosz kent namelijk een Nederlandse voorganger in de persoon van Bert van Marwijk. De oud-bondscoach stond bij BVB van 2004 tot 2006 tweeëneenhalf seizoen aan het roer in het Signal Iduna Park. En ook Van Marwijk opende het seizoen met een wedstrijd tegen Wolfsburg. Het is voor Bosz echter te hopen dat zijn debuut in de Bundesliga anders verloopt.

In augustus 2004 is Van Marwijk de opvolger van de vertrokken Matthias Sammer. In zijn eerste competitiewedstrijd als trainer van Dortmund is Wolfsburg in het Signal Iduna Park de tegenstander. Van Marwijk krijgt meteen te maken met de harde lessen van de Bundesliga.

Dortmund speelt namelijk uitstekend tegen Wolfsburg en creeert kans na kans. Na een half uur spelen is het de Braziliaan Ewerthon die de thuisploeg dan ook op een dik verdiende voorsprong zet. Via opnieuw Ewerthon en Jan Koller krijgt Dortmund kansen om de score verder uit te bouwen, maar de marge blijft desondanks één treffer.

Kort voor rust krijgt Dortmund de deksel op de neus als Thomas Brdaric de bezoekers op 1-1 zet. Na ruim een uur spelen is het diezelfde Brdaric die Wolfsburg op 1-2, de uiteindelijke uitslag. Het betekent een ongelukkige start voor Van Marwijk. Zeker omdat het Duitse magazine Kicker de kansenverhouding op 12-3 bepaald, in het voordeel van Dortmund.

Smolarek

Zes maanden later, in januari 2005, heeft Dortmund zich inmiddels versterkt met Ebi Smolarek. De Pool komt over van Feyenoord en is dus een oude bekende van Bert van Marwijk. Ook Smolarek maakt zijn competitiedebuut tegen Wolfsburg en is daarbij meteen belangrijk voor zijn nieuwe ploeg.

Smolarek komt na de rust in het elftal en weet binnen tien minuten het net te vinden en daarmee de score te openen: 0-1. Vijf minuten daarna is het Koller die de bezoekers op een 0-2 voorsprong zet. Ondanks dat Wolfsburg nog terugkomt tot 1-2 weet Dortmund de drie punten over de streep te trekken. Mede dankzij oud-Feyenoorder Smolarek dus.

Jonker, Bruma, Verhaegh en Bazoer

Aan Peter Bosz is het zaterdagmiddag dus de taak om bij Borussia Dortmund beter te starten dan Van Marwijk. Dat moet de geboren Apeldoorner doen door af te rekenen met het Oranje gekleurde Wolfsburg. Met Andries Jonker heeft Wolfsburg een Nederlandse coach, terwijl Jeffrey Bruma, Paul Verhaegh en Riechedley Bazoer binnen de lijnen het verschil moeten maken voor Wolfsburg. En zo kent het duel tussen Wolfsburg en Dortmund een Nederlands tintje.