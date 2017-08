De gelijkenissen tussen Armenteros en Ghoochannejhad

Samuel Armenteros en Reza Ghoochannejhad behoorden tot de revelaties van het afgelopen Eredivisie-seizoen. De twee spitsen staan, mits eerstgenoemde op tijd fit is, dit weekend tegenover elkaar in de Eredivisie.

Hoewel voor allebei de Eredivisie bekend terrein is, stonden ze vorig seizoen voor het eerst samen op het veld. Armenteros als aanvalsleider van Heracles Almelo en Ghoochannejhad als verrassing van sc Heerenveen.

Beide spitsen scoorden in die ontmoetingen één keer. Het is maar één klein gelijkenis die Armenteros en Ghoochannejhad vertonen. Het tweetal is linksbenig, bijna even lang (1,78 tegen 1,80 meter) en spreekt vloeiend Nederlands ondanks een andere nationaliteit (Zweeds en Iranees).

Tweejarig

Armenteros tekende in de zomer van 2016 een tweejarig contract bij Heracles Almelo. Wat er van hem kon worden verwacht, was niet duidelijk. Maar de spits begon aan de lopende band te scoren en dwong interesse van verschillende clubs af. Heracles wist hem tot dusver in Almelo te houden.

Voor Ghoochannejhad schreef zich vorig jaar hetzelfde scenario. De aanvaller kwam naar Nederland terug om zich voor twee jaar bij sc Heerenveen te bewijzen. Hij maakte veel indruk met doelpunten, kon gelijk eieren voor zijn geld kiezen, maar loopt nu nog steeds in de Eredivisie rond.

Trouw

Van Ghoochannejhad is iets duidelijker dat hij Heerenveen ook dit seizoen trouw blijft. Armenteros wordt nog steeds met een vertrek in verband gebracht, maar moet nu eerst weer laten zien dat hij nog kan scoren na een blessure. Tegen Heerenveen heeft hij daarvoor waarschijnlijk de eerste mogelijkheid.