'Van der Wiel op huurbasis naar Serie A'

Cagliari betaalt volgens de Italiaanse sportkrant een huursom van een miljoen euro en heeft komend seizoen de beschikking over Van der Wiel. De oud-Ajacied is bij de Turkse grootmacht op een zijspoor beland en hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen op Sardinië. Van der Wiel speelde eerder voor AFC Ajax en Paris Saint-Germain en streek in 2016 neer in Istanbul.