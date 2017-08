Wie kan de hegemonie van recordkampioen Juventus doorbreken?

Juventus trapte zaterdagavond het nieuwe seizoen in de Serie A af. De landskampioen van Italië rekende in eigen stadion eenvoudig af met Cagliari (3-0) en de jacht op de zevende landstitel op rij lijkt ingezet. Wordt het opnieuw een gemakkelijk jaar voor De Oude Dame of ligt er een outsider op de loer?

Seizoen Landskampioen 2016/2017 Juventus 2015/2016 Juventus 2014/2015 Juventus 2013/2014 Juventus 2012/2013 Juventus 2011/2012 Juventus 2010/2011 AC Milan 2009/2010 Internazionale 2008/2009 Internazionale 2007/2008 Internazionale

Juventus werd de afgelopen zes seizoenen kampioen in de Serie A

AS Roma

Op slechts vier punten van landskampioen Juventus eindigde AS Roma als tweede in de Serie A. De grootmacht uit Rome bleef het gehele seizoen in het kielzog van de koploper, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende. Dit seizoen volgt een nieuwe poging met de Nederlandse inbreng van Kevin Strootman en Rick Karsdorp. Het seizoen begint voor Giallorossi direct met een lastige uitwedstrijd. AS Roma gaat zonder de geblesseerde Karsdorp op bezoek bij Atalanta BC.

SSC Napoli

Een ploeg die het altijd prima doet in de Serie A is SSC Napoli. Op transfergebied houdt de ploeg uit Napels zich rustig, maar met onder meer Dries Mertens, José Callejón en Marek Hamšík in de selectie beschikt trainer Maurizio Sarri over goede spelers. Afgelopen seizoen resulteerde dat in een derde plaats en in Stadio San Paolo hoopt men dit jaar wellicht op een stuntje. De seizoensoverture op bezoek bij Hellas Verona werd met 1-3 gewonnen door de tweevoudig landskampioen.

Atalanta BC

Doorgaans bivakkeert Atalanta BC in de middenmoot van de Serie A, maar afgelopen seizoen eindigde de club op de vierde plaats met liefst 71 punten. Daarmee hield Nerazzurri onder meer AC Milan, SS Lazio en Internazionale achter zich. Dit voetbaljaar mikt trainer Gian Piero Gasperini met de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer in zijn selectie opnieuw op zo'n goede eindklassering. Het seizoen wordt in eigen stadion geopend tegen AS Roma.

SS Lazio

Stefan de Vrij, Wesley Hoedt en Ricardo Kishna vertegenwoordigen Nederland bij SS Lazio. Hoedt lijkt echter te vertrekken en ook Kishna komt niet in de plannen van trainer Simona Inzaghi voor. Terwijl de Nederlandse inbreng slinkt, hoopt Biancocelesti vooral de strijd met aartsrivaal AS Roma weer eens te gaan winnen. De andere eigenaar van Stadio Olimpico eindigde immers op de tweede plaats. SS Lazio begint het seizoen in eigen stadion met een wedstrijd tegen promovendus SPAL 2013.

AC Milan

De club die zich het meeste heeft gemengd op de transfermarkt is zonder twijfel AC Milan. De Italiaanse grootmacht wil weer eens strijden voor het landskampioenschap en haalde met de Chinese centen van voorzitter Li Yonghong al tien nieuwelingen in huis. San Siro snakt weer eens naar een hoge eindklassering van Rossoneri. Een goed begin is ook in Italië het halve werk en dat moet gebeuren tegen Crotone. Zondagavond wordt afgetrapt in Stadio Ezio Scida.

Internazionale

Nog zo'n grootmacht waar de laatste jaren weinig meer van vernomen is. De gloriejaren met de winst in de Champions League liggen nog niet zo ver achter ons, maar een zevende plaats deed afgelopen jaar wel pijn in Milaan. Grote transfers bleven uit voor Nerazzurri en echte toppers zijn niet meer actief in Stadio Giuseppe Meazza. Desondanks gaat men vol vertrouwen het nieuwe seizoen in. Dat wordt afgetrapt met een thuiswedstrijd tegen Fiorentina.